Enorme grieta parte en dos a ejido de Arteaga

Habitantes de Tierras Prietas y San Antonio de las Alazanas señalan que cada que llueve, la tierra se reblandece y provoca hundimientos en las casas

Entre mayo y septiembre de 2021, varios sismos de baja magnitud se registraron el sureste de Coahuila, afectando municipios como Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, un fenómeno poco frecuente en esta zona.

Uno de los que más se recuerdan tuvo lugar el 22 de mayo de ese año en el poblado de San Antonio de las Alazanas, en la Sierra de Arteaga, donde Protección Civil reportó varias viviendas dañadas, aunque nada de gravedad.

Cinco años después, otro fenómeno geológico en esta parte de Coahuila ha llamado la atención: una enorme grieta que se abrió a lo largo de casi 200 metros en el ejido Tierras Prietas, a 12 kilómetros al poniente de San Antonio de las Alazanas, y que en algunas partes llega a tener hasta dos o tres metros de profundidad.

Don Juan Manuel Valdés es uno de los habitantes de Tierras Prietas cuyo testimonio podría arrojar luz sobre el extraño fenómeno que ha puesto a este ejido en el mapa nacional durante los últimos días.

La casa de don Juan Manuel tiene una grieta empieza en una de las paredes de su cocina; la atraviesa de lado a lado, sale por un costado de su vivienda, cruza la calle y parte en dos la barda de su vecino. Fue el día del sismo, cuando oyó que la estructura de su casa crujía durante algunos segundos.

“Bajó (la grieta) y corrió aquí en el piso, y nos dimos cuenta porque un día mi señora se tropezó en el ladrillo (piso), pues si ya estaban las grietas aquí, hace tiempo tembló y se abrió”.

Dice que ahora cada que llueve, la tierra se reblandece y provoca hundimientos en las casas de mucha gente en el ejido. “Cada que llueve como se reblandece y baja... y así están casi todas las casas”.

Al igual que sus vecinos, don Juan Manuel está preocupado por las enormes y misteriosas grietas que se abrieron en el camino vecinal que lleva a la comunidad de Escobedo.

Las autoridades municipales ya acudieron al lugar, pero no se ha encontrado una solución definitiva a este problema. Algunos habitantes intentaron llenar las grietas con tierra, sin embargo no ha sido suficiente, y lejos de disminuir, las fisuras se han hecho cada vez más profundas y se han extendido por el camino.

El Ayuntamiento de Arteaga ha tomado medidas como restricciones para el paso de vehículos y personas, colocando señalizaciones para delimitar el área afectada, mientras se realizan los estudios correspondientes en coordinación con autoridades estatales y federales.

El Secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, dijo que los sismos, las fallas geológicas de la región y las lluvias, pudieran ser la razón de la aparición de estas grietas.

“Como en Coahuila tenemos fallas geológicas, capas sobrepuestas que en ocasiones se mueven, pueden generar este tipo de fenómenos, como reacción ante las lluvias extraordinarias, las filtraciones de agua que tuvimos durante los últimos días”, declaró Pimentel González.

En un recorrido hecho por El Horizonte, se pudo observar que el socavón se extiende por una gran parte del camino, haciendo sumamente riesgoso el trayecto para los vehículos, animales y personas que transitan por el lugar, ya que las orillas de las grietas amenazan con seguirse derrumbando y ensancharse, además de que con cada lluvia, su longitud sigue extendiéndose.