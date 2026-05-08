Descubren enorme rubí de 11,000 quilates en Myanmar

Los mineros en Myanmar han descubierto un raro rubí enorme, considerado el segundo más grande por peso jamás hallado en la nación del sudeste asiático, la cual se encuentra afectada por un conflicto interno, informó el viernes la prensa estatal.

El rubí, de 11.000 quilates (2,2 kilogramos, o 4,8 libras), fue desenterrado cerca de la localidad de Mogok, en la parte norte de la región de Mandalay, el corazón de la lucrativa industria de extracción de gemas. Recientemente ha habido intensos combates allí, parte de la extensa guerra civil del país.

Según un reporte del medio estatal Global New Light of Myanmar, el rubí en bruto recién hallado fue descubierto a mediados de abril, apenas después del tradicional festival de Año Nuevo.

Aunque pesa aproximadamente la mitad que una piedra de 21.450 quilates (4,29 kilogramos, o 9,45 libras) encontrada en 1996, el nuevo hallazgo se considera más valioso debido a su color y calidad superiores.

Su descripción señala que es de tono rojo púrpura con matices amarillentos y tiene una gradación de color de alta calidad, transparencia moderada y una superficie altamente reflectante.

Myanmar produce hasta el 90% de los rubíes del mundo, principalmente en las zonas de Mogok y Mong Hsu. Las piedras preciosas, tanto las comercializadas legítimamente como las de contrabando, son una importante fuente de ingresos para el país.

Activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, tales como el grupo de investigación y cabildeo Global Witness —con sede en el Reino Unido—, han instado a los joyeros a dejar de comprar gemas procedentes de Myanmar, ya que el sector ha sido una fuente vital de ingresos para sus gobiernos militares durante décadas.

Este año asumió un nuevo gobierno, supuestamente civil, pero llegó al poder tras unas elecciones que grupos de derechos humanos y de la oposición describieron como una farsa.

Con la votación volvió al poder al presidente Min Aung Hlaing, el jefe del ejército que encabezó el más reciente golpe de Estado en 2021. Él y su gabinete examinaron recientemente el rubí gigante en su oficina en la capital, Naypyitaw.

La minería de gemas también es una destacada fuente de financiación para grupos étnicos armados que luchan por su autonomía, un factor que ha contribuido a azuzar décadas de conflicto interno.

La seguridad de estas regiones mineras sigue siendo volátil. En julio de 2024, Mogok fue capturada por el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang, o TNLA, una fuerza guerrillera que representa a la minoría étnica palaung.

Aunque el TNLA tomó el control de las minas y las operó, a la larga su control fue transferido de vuelta al ejército de Myanmar como parte de un acuerdo de alto el fuego mediado por China, concluido a finales del año pasado.

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