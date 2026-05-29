Sheinbaum entrega apoyos a productoras de maíz en Edomex

Con la meta de ampliar el número de productores beneficiados y fortalecer la transformación del maíz nativo, el Gobierno federal puso en marcha la entrega de 100 equipamientos del programa Comaleras Bienestar, una iniciativa que busca impulsar la elaboración artesanal de tortillas y generar mayores ingresos para comunidades rurales del país.

Durante un acto realizado en Jocotitlán, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que esta acción forma parte del Plan Nacional de Maíz Nativo: El Maíz es la Raíz, estrategia que actualmente atiende a cerca de 200 mil campesinas y campesinos y que busca alcanzar un millón de beneficiarios para 2028.

Actualmente, este programa beneficia a cerca de 200 mil campesinas y campesinos, mientras que la meta del Gobierno federal es alcanzar a un millón de productores para el año 2028.

“Vamos a darle valor agregado a la producción de maíz. Entonces, en vez de que solo se venda el grano, vamos a garantizar que esas comunidades organizadas, y principalmente con las mujeres, puedan tener valor agregado de su producto. Entonces, se da un paquete productivo que les facilita hacer la tortilla y poderla vender. En algunos casos es con comal, que es la tortilla más rica de todas, la tortilla hecha a mano. Pero en otros casos es con tortillería. Y otros mecanismos también; por ejemplo, hay quien ha decidido hacer tostadas. O algún otro esquema que les permita garantizar el valor agregado”.

La mandataria explicó que el objetivo es que las comunidades productoras no solo comercialicen el grano, sino que también obtengan mayores ingresos mediante la transformación del maíz en productos terminados como tortillas, tostadas y otros derivados.

“De tal manera que se garantice el autoconsumo, la mejora de la milpa, la producción adicional. Y en la producción adicional no se garantiza solo el precio de la venta del grano, sino principalmente el valor agregado ya con la venta de las tortillas, o de tostadas, o de algún otro producto que viene del maíz. Bueno, hoy tenemos 200 mil, pero queremos llegar por lo menos al millón de productores en 2028. Eso significa que se recupera el maíz nativo”, puntualizó.

Sheinbaum destacó que proteger el maíz nativo significa preservar la biodiversidad y las raíces culturales del país. Por ello, el programa también contempla la instalación de tortillerías para respaldar a productores y productoras, quienes este año generarán cerca de 25 millones de toneladas de maíz, tres millones más que el año anterior.

“Es una visión digna del desarrollo, le llamamos la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México y la Cuarta Transformación se construye con el pueblo”, agregó.

Los paquetes entregados a través de Comaleras Bienestar están integrados por molino para nixtamal, comal redondo, base con quemador para comal, olla nixtamalizadora, mesa de trabajo, prensa para tortilla, pala de madera, tanque de gas, báscula, llave para gas, extintor, delantal blanco, cofia, toldo, lona de identificación, botiquín y costales de maíz azul de 250 kilogramos.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, señaló que esta iniciativa reconoce y fortalece el papel histórico de las mujeres rurales en la transformación del maíz mediante la entrega de equipamiento completo para la elaboración de tortillas hechas a mano.

Asimismo, informó que se prevé instalar 100 Tortillerías Bienestar en coordinación con el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), además de una fábrica de tostadas y totopos elaborados con maíz nativo nixtamalizado.

El programa busca cobertura nacional para 2028

El coordinador nacional del Plan Nacional de Maíz Nativo: El Maíz es la Raíz, Flavio Aragón Cuevas, indicó que esta estrategia contribuye a fortalecer la soberanía nacional. Explicó que durante 2026 opera en el sur-sureste del país y en Atenco, Estado de México; para 2027 se incorporarán los estados de la región centro y todos los municipios mexiquenses, mientras que en 2028 tendrá presencia en todo el territorio nacional.

Detalló que hasta el momento se han realizado más de 10 mil reuniones de trabajo en 4 mil 566 localidades. Además, se ha brindado acompañamiento a cerca de 200 mil productoras y productores.

También se contempla la creación de 3 mil 998 Comunidades Milperas en 550 municipios de ocho entidades federativas, así como la instalación de 574 módulos de aprendizaje e innovación.

Entre las acciones desarrolladas destacan 695 cursos impartidos, 20 encuentros bioculturales y la incorporación de beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro como Guardianes del Maíz.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que este programa representa un reconocimiento a las mujeres que, con sus conocimientos y trabajo, mantienen vivas las tradiciones ligadas al maíz.

La beneficiaria de Comaleras Bienestar, Guillermina Angélica Vargas, aseguró que con la Cuarta Transformación el maíz volvió a convertirse en una prioridad nacional después de años de abandono.

Asimismo, destacó que El Maíz es la Raíz fortalece y dignifica el oficio de elaborar tortillas, al tiempo que refrendó el respaldo de las mujeres del campo y de quienes se dedican a transformar este grano a las acciones impulsadas por la presidenta.

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