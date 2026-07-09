Entregan 500 escrituras en arranque de programa en Saltillo

La iniciativa tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica del patrimonio familiar, permitiendo a las familias acreditar legalmente su propiedad

Con la entrega de 500 escrituras a familias de Saltillo, el Gobierno de Coahuila puso en marcha una nueva etapa del programa de Escrituración de Mejora Coahuila, estrategia que busca garantizar la seguridad jurídica del patrimonio de miles de ciudadanos en la entidad.

Durante el arranque de esta iniciativa, las autoridades destacaron que contar con las escrituras de una vivienda representa la tranquilidad de tener legalmente acreditada la propiedad del inmueble, además de facilitar futuros trámites relacionados con el patrimonio familiar.

El programa contempla extender estos beneficios a las distintas regiones del estado. El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que la meta es ampliar el alcance de este esquema para que un mayor número de familias coahuilenses obtengan la documentación que les otorgue certeza sobre su patrimonio.

Indicó que en los próximos meses continuarán las entregas de escrituras como parte de las acciones encaminadas a fortalecer el bienestar y la seguridad patrimonial de la población.