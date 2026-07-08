Entregan uniformes a 990 trabajadores de La Ola en Torreón

Se destacó que el personal del programa ha recolectado 137 mil 765 toneladas de residuos, reflejando el trabajo permanente en beneficio de la ciudad.

Como parte del fortalecimiento de los servicios públicos y en reconocimiento a la labor que realizan diariamente para mantener limpia la ciudad, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó la entrega de 7 mil 600 prendas de uniforme a 990 integrantes del programa La Ola, con una inversión de 4 millones 933 mil 654 pesos.

Durante el evento, el edil destacó que la limpieza urbana representa una de las principales demandas de la ciudadanía, por lo que reiteró el compromiso de su administración de mejorar las condiciones laborales del personal mediante la entrega de herramientas y equipo que les permitan desempeñar sus funciones con mayor seguridad y eficiencia.

Riquelme Solís reconoció el trabajo que diariamente realizan las y los trabajadores de La Ola para conservar en óptimas condiciones calles, plazas, parques y espacios públicos, además de señalar que serán pieza clave en los proyectos que impulsa el Gobierno Municipal para fortalecer la imagen urbana de Torreón.

“Vamos a mantener limpio Torreón, vamos a darles las herramientas necesarias para que lo hagan y vamos a estudiar cómo mejoramos para que la calidad en el servicio todavía sea mejor”, expresó el alcalde.

Asimismo, aseguró que la experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria en el servicio público le permitirá enfrentar esta nueva etapa de la administración municipal, trabajando de manera coordinada con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para impulsar obras y acciones que mejoren la calidad de vida de las familias torreonenses.

Durante el evento se informó que, desde 2022, el programa La Ola ha recibido un total de 23 mil 750 prendas mediante una inversión acumulada superior a los 13.7 millones de pesos. Además, su capacidad operativa pasó de 11 a 116 unidades equipadas, lo que ha permitido ampliar la cobertura en colonias y espacios públicos.

También se destacó que el personal del programa ha recolectado 137 mil 765 toneladas de residuos, reflejando el trabajo permanente que realiza en beneficio de la ciudad.

En la entrega de uniformes acompañaron al alcalde el secretario de Desarrollo Regional de La Laguna y representante del Gobierno del Estado, Hugo Dávila Prado; el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro; el primer regidor y presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Luis Jorge Cuerda Serna; el tesorero municipal, Javier Lechuga Jiménez Labora; el director general de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar, además de directores municipales, supervisores e integrantes del programa La Ola.