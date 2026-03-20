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Coahuila

Entregan complejo deportivo y arrancan programa de semillas

Además, se formalizó un convenio con el objetivo de fortalecer la ejecución del programa y ampliar los apoyos al sector agrícola.

  • 20
  • Marzo
    2026

En el ejido Mesillas se puso en marcha una serie de acciones enfocadas al desarrollo rural, que incluyeron la entrega de un complejo deportivo, el arranque del programa de semillas y la firma de un convenio agrícola entre autoridades estatales y municipales.

¿Qué acciones se implementaron en el ejido Mesillas?

Durante el evento, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, destacó que estas acciones buscan fortalecer tanto la producción agrícola como las condiciones de vida en comunidades rurales.

¿Qué incluye el nuevo complejo deportivo?

En materia de infraestructura, se entregó un complejo recreativo y deportivo que incluye plaza pública con pasto sintético, banquetas, iluminación, bancas, palapa y áreas verdes, así como una cancha de usos múltiples equipada con luminarias, porterías y plancha de concreto.

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¿Cómo funcionará el programa de semillas?

En paralelo, se dio el arranque del programa de semilla de sorgo forrajero correspondiente al ciclo primavera-verano 2026, con una inversión de 1.38 millones de pesos en beneficio de 350 productores.

El programa contempla la entrega de 1,500 bultos de semilla certificada, equivalentes a 30 toneladas, mediante un esquema de participación entre el Gobierno del Estado, el Municipio y los productores.

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¿Qué establece el convenio agrícola?

Además, se formalizó un convenio de coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Rural y el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, con el objetivo de fortalecer la ejecución del programa y ampliar los apoyos al sector agrícola.

¿Cuál es el objetivo de estas acciones?

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia para impulsar la productividad del campo y mejorar los espacios comunitarios en las zonas rurales del municipio.

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