Entregan iniciativa de Reforma Judicial de Sheinbaum al Senado

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó este miércoles al Senado de la República la iniciativa de la reforma judicial propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la entrega, la titular de la dependencia afirmó que el propósito de dicha iniciativa es fortalecer los mecanismos para garantizar que la voluntad popular se exprese con eficacia.

Se propone modificar la fecha de la elección del Poder Judicial para junio de 2028, con el objetivo de mejorar la operación y los procesos de evaluación propios de los comités.

Entre las modificaciones resalta que tanto las elecciones judiciales como ordinarias puedan realizarse en la misma ubicación, aunque sin participación de representantes partidistas en el proceso judicial.

Propone Sheinbaum mover elección del Poder Judicial al 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para modificar la fecha de la próxima elección judicial y trasladarla de 2027 a 2028.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que la propuesta surgió tras un análisis realizado por la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, quien consideró necesario evitar que la elección judicial coincidiera con la complejidad de los comicios intermedios previstos para 2027.

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