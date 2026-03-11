Entregan viviendas del Bienestar en Tamaulipas; proyectan 84 mil

El programa de Vivienda para el Bienestar continúa avanzando en Tamaulipas, donde autoridades federales y estatales realizaron una nueva entrega de casas a familias beneficiarias en el municipio de Ciudad Victoria.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que la entidad se mantiene entre las que registran mayor avance en construcción y asignación de viviendas dentro del programa federal.

El mandatario estatal afirmó que la estrategia busca garantizar vivienda digna para las familias, además de fortalecer el desarrollo social en la región.

Amplían meta de construcción de viviendas en el estado

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que la meta de construcción de viviendas en Tamaulipas aumentó significativamente durante el actual sexenio.

Inicialmente se contemplaban 43 mil casas, pero la cifra fue ampliada hasta 84 mil 26 viviendas, gracias a la colaboración entre el gobierno federal y estatal.

La funcionaria explicó que el crecimiento del proyecto también fue posible por la donación de más terrenos en el estado, lo que permitirá desarrollar nuevos conjuntos habitacionales.

Inversión millonaria y generación de empleos

El avance del programa ya representa una inversión superior a los $50 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Con estos recursos se estima la creación de más de 250 mil empleos directos y cerca de 378 mil indirectos, además de beneficiar a más de 300 mil personas en la entidad.

Asimismo, las autoridades informaron que hasta ahora 3 mil 350 viviendas ya fueron escrituradas, mediante programas impulsados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el FOVISSSTE y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable.

Tamaulipas, entre los estados con mayor avance en vivienda

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, detalló que actualmente 45 mil 500 viviendas ya están contratadas o en proceso de construcción en el estado, y este año se iniciará la edificación de otras 10 mil casas adicionales.

Con estos proyectos, el programa alcanzará casi el 90 por ciento de la meta establecida para Tamaulipas dentro de la estrategia nacional de vivienda.

Las autoridades señalaron que el avance ha sido posible gracias a la coordinación entre el gobierno federal, el estatal y los municipios, además del apoyo de desarrolladores inmobiliarios que participan en el programa.

