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Nuevo León

Entregan 62 camiones para rutas urbanas en Guadalupe

La titular de AMAR a Nuevo León destacó el beneficio en favor de los usuarios, ya que esta flotilla viene a mejorar la frecuencia de paso

  • 16
  • Abril
    2026

El gobernador Samuel García y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, entregaron 62 nuevas unidades de transporte público.

Nuevas unidades para rutas clave

Los nuevos camiones son para las rutas 218, 219 y 240, y vienen a alimentar el servicio principalmente en el municipio de Guadalupe.

La titular de AMAR a Nuevo León destacó el beneficio en favor de los usuarios, ya que esta flotilla viene a mejorar la frecuencia de paso y a relevar los camiones anteriores.

García Sepúlveda ratificó que para junio, cuando se celebre el Mundial de Futbol, en la entidad deberá de haber cuatro mil nuevas unidades de transporte urbano.

Aclaró que todas son sustentables, con accesibilidad y con clima.

Por cierto, le pidió a la las autoridades de Movilidad garantizar que los choferes mantengan prendido el clima mientras van en movimiento.

La entrega fue en la Expo Guadalupe, y estuvo presente el alcalde Héctor García.


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