Entregan premio de antigüedad a 1,453 trabajadores estatales

El gobernador Américo Villarreal Anaya presidió la ceremonia del Premio Estatal de Antigüedad en el Servicio Público 2025, evento realizado en el Polyforum Victoria y beneficiando a 1,453 trabajadoras y trabajadores de los tres poderes del estado y sus entidades, quienes han servido de 20 a 55 años de manera ininterrumpida.

Villarreal Anaya se refirió al incremento del salario mínimo a nivel nacional y, atendiendo el pliego petitorio presentado por el SUTSPET, el gobierno del estado otorgó para este año el incremento del 13%, con un objetivo muy claro: que en esta administración estatal no exista ningún servidor público que reciba menos del salario mínimo.

Adicionalmente, conscientes de la importancia de la formación continua, reconocemos el esfuerzo de quienes invierten en su preparación profesional, otorgando incrementos en conceptos como la gratificación por nivel académico, capacitación y becas; también este gobierno ha asumido con responsabilidad la tarea de garantizar la seguridad social de las y los trabajadores, especialmente en etapa de retiro”.

Durante el evento, Blanca Valles Rodríguez, dirigente del Sindicato Unido de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET), reconoció los apoyos aprobados en el pliego petitorio 2026.

El 13% directo al salario; se autoriza la homologación para mujeres con más de 20 años y varones con más de 25 que suben al nivel más alto de su grupo y que va desde un 14.75% hasta un 24.47% directo al salario; la gratificación de nivel académico, que es mensual, los técnicos serán de 400 pesos, de licenciaturas 650 pesos, la maestría 900 pesos y el doctorado se incrementa a 1,000 pesos mensuales, mientras que en transporte público el apoyo será de 1,700 pesos y, por último, la prestación de gratificación por vacaciones que se paga en el mes de julio será de 5,250 pesos.

“Lo más importante es que las y los trabajadores seguiremos aportando lo mismo, el 10.5%, y el gobierno del Estado es quien asume el esfuerzo financiero, incrementando su aportación del 21 al 27%. Esto es justicia social, responsabilidad institucional, esto es un compromiso real y solidario con las familias de los trabajadores”, señaló la líder sindical.

