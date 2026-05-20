Esperan reactivación de inversión con expansión de General Motors

El anuncio de General Motors sobre la ampliación de producción en su planta de Ramos Arizpe comenzó a generar expectativas de recuperación económica, nuevas contrataciones y reactivación de inversiones en la Región Sureste de Coahuila, señalaron autoridades laborales y representantes empresariales.

La secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, calificó la expansión de la armadora como una noticia positiva para el estado y confirmó que ya existe contacto con directivos de las plantas de Ramos Arizpe para conocer el número de empleos que se generarán, perfiles requeridos y tiempos de contratación.

Indicó que una vez que la empresa defina los detalles del proyecto, se pondrán en marcha jornadas de reclutamiento y procesos dirigidos para vincular a personas desempleadas con las nuevas vacantes.

La funcionaria explicó que, como ha ocurrido en otras expansiones de General Motors, las convocatorias laborales serán difundidas públicamente para facilitar la incorporación de trabajadores a las nuevas líneas de producción.

Por separado, el presidente de la Cámara de Comercio de Saltillo, Alfredo López Villarreal, sostuvo que el anuncio representa una señal de recuperación para el sector automotriz y para la economía regional, luego de meses marcados por incertidumbre internacional y desaceleración industrial.

El empresario afirmó que Coahuila mantiene ventajas competitivas gracias a su mano de obra especializada y capacidad técnica para responder a nuevas inversiones manufactureras.

Añadió que la expansión de GM también podría acelerar proyectos que otras empresas mantenían pausados ante el contexto económico internacional y la incertidumbre relacionada con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

López Villarreal consideró que la industria automotriz ya comenzó un proceso de reacomodo estratégico para adaptarse a posibles cambios comerciales en Norteamérica, situación que —dijo— podría fortalecer la producción regional de autopartes y vehículos con componentes fabricados dentro de la zona del tratado.

General Motors anunció que en Ramos Arizpe se ensamblarán nuevos modelos destinados al mercado mexicano como parte de la inversión de mil millones de dólares anunciada para fortalecer sus operaciones en el país.

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