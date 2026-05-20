Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_06_10_at_9_16_03_PM_1_72b054c89c
Coahuila

Esperan reactivación de inversión con expansión de General Motors

General Motors anunció recientemente que en Ramos Arizpe se ensamblarán nuevos modelos destinados al mercado mexicano automotriz

  • 20
  • Mayo
    2026

El anuncio de General Motors sobre la ampliación de producción en su planta de Ramos Arizpe comenzó a generar expectativas de recuperación económica, nuevas contrataciones y reactivación de inversiones en la Región Sureste de Coahuila, señalaron autoridades laborales y representantes empresariales.

La secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, calificó la expansión de la armadora como una noticia positiva para el estado y confirmó que ya existe contacto con directivos de las plantas de Ramos Arizpe para conocer el número de empleos que se generarán, perfiles requeridos y tiempos de contratación.

Indicó que una vez que la empresa defina los detalles del proyecto, se pondrán en marcha jornadas de reclutamiento y procesos dirigidos para vincular a personas desempleadas con las nuevas vacantes.

La funcionaria explicó que, como ha ocurrido en otras expansiones de General Motors, las convocatorias laborales serán difundidas públicamente para facilitar la incorporación de trabajadores a las nuevas líneas de producción.

Por separado, el presidente de la Cámara de Comercio de Saltillo, Alfredo López Villarreal, sostuvo que el anuncio representa una señal de recuperación para el sector automotriz y para la economía regional, luego de meses marcados por incertidumbre internacional y desaceleración industrial.

El empresario afirmó que Coahuila mantiene ventajas competitivas gracias a su mano de obra especializada y capacidad técnica para responder a nuevas inversiones manufactureras.

Añadió que la expansión de GM también podría acelerar proyectos que otras empresas mantenían pausados ante el contexto económico internacional y la incertidumbre relacionada con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

López Villarreal consideró que la industria automotriz ya comenzó un proceso de reacomodo estratégico para adaptarse a posibles cambios comerciales en Norteamérica, situación que —dijo— podría fortalecer la producción regional de autopartes y vehículos con componentes fabricados dentro de la zona del tratado.

General Motors anunció que en Ramos Arizpe se ensamblarán nuevos modelos destinados al mercado mexicano como parte de la inversión de mil millones de dólares anunciada para fortalecer sus operaciones en el país. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_21_at_8_56_04_AM_51b8bc2bff
Encuentran camioneta con arsenal sobre carretera Bagdad
sheinbaum_ine_reforma_40d1c6f686
Gobierno propone crear comisión del INE para revisar candidaturas
decomisan_cuatro_toneladas_metanfetamina_sinaloa_e94c8a0547
Inhabilitan tres laboratorios clandestinos en Sinaloa
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_21_at_1_35_34_PM_1_85e1f23442
Tamaulipas realizará la Semana Nacional de Salud Pública
Whats_App_Image_2026_05_21_at_1_26_54_PM_f5da127c1b
Reporta PC saldo blanco por lluvias en Victoria
boda_colectiva_dif_victoria1_62f70f00e7
Apadrina Cd. Victoria a 72 matrimonios en ceremonia colectiva
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_20_at_11_01_43_PM_72055581f7
Arrestan a José 'N' de Proyectos 9; lo llevan al MP
INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
publicidad
×