Cerrar X
rgw_11d37f7065
Coahuila

Exfuncionario de Torreón mantiene escoltas y privilegios

Antonio Attolini denunció que José Elías Gánem, exsecretario de Torreón, sigue usando oficinas municipales y cuenta con siete escoltas

  • 29
  • Septiembre
    2025

El diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, denunció a través de sus redes sociales que el exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, José Elías Gánem Guerrero, quien salió del cargo entre escándalos de corrupción, sigue gozando de privilegios, entre ellos la asignación de siete escoltas para su protección personal.

En una grabación en la que aparece como reportero y parodia un noticiero de televisión, Attoloni Murra asegura que una oficina en la calle de Escobedo, en el centro de Torreón, Gánem Guerrero sigue despachando a funcionarios del Ayuntamiento, pese a que ya no pertenece a la administración de ese municipio.

“Tenemos información de que el ex Secretario del Ayuntamiento, el hoy desempleado y todavía bachiller Pepe Gánem, está despachando y recibiendo a funcionarios del Ayuntamiento de Torreón, no solamente dispone de estas instalaciones, sino que también usa, malusa y abusa del recurso municipal”.

Attolini Murra asegura que el ex funcionario municipal tiene a siete escoltas que le proporciona el Ayuntamiento de Torreón, y en un comunicado enviado a los medios, el legislador incluso dio los nombres parciales de estos elementos que presuntamente estarían asignados a la seguridad de Gánem Guerrero.

De acuerdo con el listado proporcionado por Attolini, estos escoltas son: Miguel Espino Arenas, N/N Adame Vaquera, N/N Gómez Ávila, N/N Hernández Hinojosa, Omar Herrera, N/N Moroni Silva y N/N Esparza Rojas.

“Los cambios en el Ayuntamiento han sido pura simulación. Que un ex secretario disfrute de siete policías municipales como escoltas no es una anécdota menor: es la prueba de que los viejos privilegios continúan intactos”, dijo Attolini Murra.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_49acedd61c
Bebé de 7 meses continúa grave tras colapso de barda en Monterrey
EF_0470d7adc3
Alcanza Coahuila segundo lugar en percepción de seguridad
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_02c47210c1
Alerta Cofepris por venta de condones falsificados
c3501d4e_968f_40f6_9312_1064b0c776fe_1186ce1bf4
Supervisan centro infantil por posibles riesgos en instalaciones
EH_UNA_FOTO_2025_09_30_T142648_232_26b561f0ae
Prohíben venta de energéticas a menores en México
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
publicidad
×