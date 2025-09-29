Exfuncionario de Torreón mantiene escoltas y privilegios

El diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, denunció a través de sus redes sociales que el exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, José Elías Gánem Guerrero, quien salió del cargo entre escándalos de corrupción, sigue gozando de privilegios, entre ellos la asignación de siete escoltas para su protección personal.

En una grabación en la que aparece como reportero y parodia un noticiero de televisión, Attoloni Murra asegura que una oficina en la calle de Escobedo, en el centro de Torreón, Gánem Guerrero sigue despachando a funcionarios del Ayuntamiento, pese a que ya no pertenece a la administración de ese municipio.

“Tenemos información de que el ex Secretario del Ayuntamiento, el hoy desempleado y todavía bachiller Pepe Gánem, está despachando y recibiendo a funcionarios del Ayuntamiento de Torreón, no solamente dispone de estas instalaciones, sino que también usa, malusa y abusa del recurso municipal”.

Attolini Murra asegura que el ex funcionario municipal tiene a siete escoltas que le proporciona el Ayuntamiento de Torreón, y en un comunicado enviado a los medios, el legislador incluso dio los nombres parciales de estos elementos que presuntamente estarían asignados a la seguridad de Gánem Guerrero.

De acuerdo con el listado proporcionado por Attolini, estos escoltas son: Miguel Espino Arenas, N/N Adame Vaquera, N/N Gómez Ávila, N/N Hernández Hinojosa, Omar Herrera, N/N Moroni Silva y N/N Esparza Rojas.

“Los cambios en el Ayuntamiento han sido pura simulación. Que un ex secretario disfrute de siete policías municipales como escoltas no es una anécdota menor: es la prueba de que los viejos privilegios continúan intactos”, dijo Attolini Murra.

