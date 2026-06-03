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Cae exfuncionario ligado a red de corrupción de García Luna

Antonio Molina Díaz fue detenido por presuntos delitos de peculado y delincuencia organizada; lo relacionan con un esquema de contratos irregulares

  • 03
  • Junio
    2026

Este miércoles, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Antonio Molina Díaz, exfuncionario señalado por su presunta participación en una red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con las investigaciones, Molina Díaz habría participado en un esquema de desvío de recursos públicos que ocasionó un daño patrimonial superior a los cinco mil millones de pesos al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Contratos irregulares para penales federales

Según información del Ministerio Público Federal, Antonio Molina Díaz se desempeñó como Coordinador General de Centros Federales entre 2013 y 2018, periodo durante el cual suscribió diversos contratos relacionados con la construcción de ocho centros penitenciarios federales, proyectos que abarcaron las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) apuntan a que el exfuncionario formó parte de una estructura que utilizó contratos simulados y empresas fachada para desviar recursos públicos por más de cinco mil millones de pesos.

Aseguran dinero e identificaciones falsas

La detención se llevó a cabo en la Ciudad de México, donde las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y delincuencia organizada.

Durante el operativo, los agentes aseguraron 2,500 dólares estadounidenses, así como 36,590 pesos en efectivo. Además, fueron localizadas diversas identificaciones presuntamente apócrifas con distintos nombres y varios teléfonos celulares.

Lo trasladan al Centro Federal de Justicia del Altiplano

Tras su captura, Antonio Molina Díaz fue puesto a disposición de un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en el Estado de México, donde se definirá su situación jurídica.

La detención se suma a las investigaciones que las autoridades federales mantienen abiertas sobre presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos relacionados con exfuncionarios vinculados a la administración de Genaro García Luna.


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