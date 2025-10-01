Cerrar X
Coahuila

Exsecretario deberá aclarar si tiene guardaespaldas

Afirmaron que se debe revisar si los escoltas son asignados por la Fiscalía del Estado o el exfuncionario los paga de su propio bolsillo

  • 01
  • Octubre
    2025

Ante los señalamientos de que el exsecretario del ayuntamiento de Torreón goza de la protección de 7 guardespaldas, se informó por parte de Felipe González Miranda que esto es un tema que debe explicar directamente Pepe Gamem.

Así mismo, considero que el exfuncionario se mantiene en su derecho de mantener oficinas o su despacho; considero que ya critica sin argumento.

“El tema de los escoltas es cuestión que se debe revisar y, si él los está pagando o están asignados por parte de fiscalía, tampoco nosotros somos área competente para revisarlo”.

Si bien dijo desconocer el tema de los escoltas, considero que el funcionario podría traer escoltas debido a los cargos públicos que ha ejercido en materia de seguridad.

Así mismo, pidió al diputado Antonio Attolini que mejor se ponga a trabajar y deje las grillas de un lado.


