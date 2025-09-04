Exhorta a evaluar carreras universitarias de corta duración

El diputado por el PAN Jesús Alfredo Paredes López exhorto a la Secretaría de Educación Pública, que en coordinación con las secretarías de educación de los estados, implemente un programa para analizar y evaluar si las universidades que ofertan carreras con periodos inferiores a tres años, cumplen con los estándares de calidad en la enseñanza y de preparación profesional.



Paredes López lamento que existen universidades privadas que imparten carreras de muy corta duración, de menos de 3 años, dos años, incluso de 18 meses, si bien cuentan con el RVOE (Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios) y con todos sus permisos en regla, existe la duda en cuanto a si la calidad de su enseñanza y de su plan de estudios realmente cubre y llena la expectativa de una preparación profesional adecuada.



“Por ejemplo: Estudiar derecho 4 años en una universidad, o tres años en otra, o dos en otra, ¿arroja los mismos resultados?”, añadió Paredes López.



No se debe olvidar que el modelo de carreras cortas inicialmente surgió en México en los años noventa, pero pensado para las universidades tecnológicas, para formar a Técnicos Superiores Universitarios. Existía una base de justificación para ello, y de hecho, el modelo funcionó bastante bien.



Paredes López dijo conocer algunas justificaciones, como el llamar “sistema acelerado de enseñanza” a estas reducciones tan considerables de tiempo. “Pero el tema es: analizar qué tan efectivos resultan esos “sistemas acelerados, y si están generando profesionistas bien preparados para el mercado laboral” finalizo.

