Exhorta diputado a vigilar aumentos a la canasta básica

En sesión del Congreso del Estado se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Felipe Eduardo González Miranda, para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a que, conforme a sus atribuciones, lleve a cabo acciones de vigilancia a los precios de los productos de la canasta básica, con el fin de evitar aumentos injustificados por parte de los establecimientos y proveedores de la cadena de suministros que afectan directamente la economía de las familias.

El diputado informó que en los últimos meses, diversos sectores sociales han manifestado preocupación por el encarecimiento de productos esenciales como granos, lácteos, carnes, aceites, frutas y verduras, que no van en aumento equilibrado ni corresponden a variaciones reales en los costos de producción o distribución.

“Se deben fortalecer las acciones de vigilancia de la PROFECO contribuiría a inhibir incrementos injustificados, a promover la competencia leal y asegurar que los productos de la canasta básica se comercialicen a precios razonables y transparentes. “Con ello se busca prevenir abusos, proteger la economía familiar y asegurar que ningún proveedor o integrante de la cadena de suministros se aproveche de la necesidad de la población”, señaló el legislador.

Así mismo, lamento que cuando estas prácticas no son debidamente vigiladas, generan distorsiones en el mercado y afectan de manera directa a las familias de menores ingresos, especialmente en entidades fronterizas, como Coahuila, en donde una parte significativa de la población enfrenta competencias económicas y encarecimientos de bienes, productos o servicios que requieren especial atención.

“La PROFECO tiene la facultad de supervisión de precios, la identificación de incrementos atípicos o injustificados y la implementación de acciones preventivas para evitar conductas especulativas por parte de establecimientos, proveedores y actores de la cadena de suministros"

Cifras del INEGI reflejan el aumento de precios arriba del 3.1% de la inflación promedio a nivel mundial, dándonos una canasta en zonas rurales con un incremento de 6.1%, y en las zonas urbanas con un incremento de 5.6%, rebasando también la inflación reportada en México en el mes de marzo, que fue de 4.6%.

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