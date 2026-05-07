Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_69_f710ec9d1b
Tamaulipas

Declaración de situación patrimonial y de intereses 2026

Se exhorta a los trabajadores a acceder al portal, leer detenidamente las indicaciones y realizar la captura de la información solicitada con precisión.

  • 07
  • Mayo
    2026

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, hace un llamado a todas y todos los servidores públicos adscritos a esta dependencia en los 43 municipios del estado, para cumplir en tiempo y forma con la presentación de su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de Modificación 2026.

Este ejercicio representa la obligación de las personas servidoras públicas, de transparentar su situación patrimonial y de intereses, con el único objetivo de informar sobre el origen y la evolución de los bienes de una persona servidora pública, prevenir actos de corrupción o enriquecimiento ilícito. 

¿Quiénes están obligados? 

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las personas servidoras públicas están obligadas a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses. Nadie queda fuera de este ejercicio de rendición de cuentas en Tamaulipas. 

¿Cómo realizar el trámite?

El proceso debe llevarse a cabo de manera digital a través del sistema DeclaraNet Tamaulipas. Se exhorta a los trabajadores a acceder al portal, leer detenidamente las indicaciones y realizar la captura de la información solicitada con precisión:

Portal oficial: https://declaranet.tamaulipas.gob.mx

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la Secretaría de Educación pone a disposición las siguientes vías de atención:

  • Atención telefónica: 834-107-8598 (Extensiones: 43666, 43667 y 43621).
  • Correo electrónico: dep.declaracion.patrimonial@tamaulipas.gob.mx
  • Atención presencial: Puede acudir directamente con el Órgano Interno de Control, Comisario o Enlace en la Dirección Administrativa de la dependencia o entidad correspondiente.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

coahuila_clases_preinscripcion_5d485b95a3
Confirma Samuel García que clases en NL terminan el 19 de junio
Whats_App_Image_2026_05_08_at_4_54_37_PM_46b3389a31
Tamaulipas suma 50 medallas en la Olimpiada Nacional 2026
EH_UNA_FOTO_2_0e4c300fa8
Activan Operativo 'Radar' en carreteras con más accidentes
publicidad

Últimas Noticias

Rubi_3e6af8d2f1
Descubren enorme rubí de 11,000 quilates en Myanmar
EH_FOTO_VERTICAL_19_b8db6d8b0c
Christian Mbilli, el probable próximo reto de Canelo Álvarez
IMG_1046_437ce6ad34
Colaborarán Canirac, Conalep y Asociación de Esclerosis Múltiple
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×