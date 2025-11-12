Exhorta diputada a que RENAPO agilice el registro de menores

La diputada Claudia Elizabeth Aldrete García, solicito al Registro Nacional de Población (RENAPO), que en coordinación con las autoridades de los estados en materia de registro civil y de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se refuercen los mecanismos para garantizar que todas las niñas y niños sean registrados conforme a la ley, protegiendo su derecho a la identidad.

La legisladora expuso durante sesión de Congreso que el que se carezca de registro o acta de nacimiento puede convertirse en un factor de exclusión; además, cuando los niños y las niñas no cuentan con un registro desde el nacimiento, también son expuestos con mayor facilidad a ser víctimas de trata de personas, matrimonios forzados, adopciones ilegales, entre otros delitos.

De acuerdo con el artículo 4.° de la Constitución, toda persona tiene derecho a una identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento; también el artículo 8.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que los Estados deben respetar el derecho de la niñez a preservar su identidad.

No obstante, de acuerdo con el último censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el mismo que se realizó en 2020, en México hay poco más de 451 mil personas sin un acta de nacimiento.

Por citar un ejemplo, hace días se dio a conocer que, en Piedras Negras, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) atiende cada mes entre cuatro y cinco casos de menores que no cuentan con acta de nacimiento.

