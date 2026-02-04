Congreso exhorta a alcalde de Río Bravo a pagar adeudos

La diputada local de Morena, Elvia Eguía Castillo, quien se desempeña como secretaria en funciones de la Comisión de Recursos Hidráulicos y de Gobernación del Congreso de Tamaulipas, presentó una iniciativa que exhorta al alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, a saldar los adeudos que tiene con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA). Además, se solicita que se atienda el debido proceso de la solicitud, enfatizando que el acceso al agua está enmarcado dentro de los derechos humanos.

Eguía Castillo destacó que la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas establece las bases de coordinación y política para la prestación de los servicios públicos relacionados con el agua. Esta legislación ordena que se cuente con organismos operadores descentralizados de la administración pública, que pueden ser de carácter municipal, intermunicipal, regional o estatal.

“Considero que el agua es el vital líquido para el desarrollo de la vida. Es fundamental para el desarrollo sostenible y un elemento indispensable para la subsistencia de la vida humana, animal y vegetal en el planeta”, expresó la legisladora.

Asimismo, enfatizó que el agua es un bien de primera necesidad para todos los seres vivos y un elemento natural esencial en la configuración de los sistemas medioambientales.

Finalmente, Eguía Castillo concluyó: “El exhorto hacia el alcalde de Río Bravo constituye un mecanismo institucional de carácter vinculante, mediante el cual el poder legislativo formula un llamado respetuoso a la autoridad municipal. Se espera que, dentro del ámbito de sus atribuciones, atienda situaciones que afectan el interés público, la legalidad administrativa y la adecuada prestación de los servicios públicos”.

Comentarios