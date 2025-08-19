Exhorta Manolo Jiménez a aspirantes a trabajar y no 'grillar'

El gobernador Manolo Jiménez Salinas envió un mensaje a quienes aspiran a contender por una diputación local para dejar de lado la grilla y concentrarse en el trabajo real en colonias, ejidos y barrios de Coahuila.

El mandatario señaló que su gobierno se mantiene respetuoso de los procesos electorales, pero advirtió que la confianza ciudadana solo se gana con resultados y cercanía.

“La mejor manera de honrar la confianza de la gente es cumpliendo. El trabajo mata grilla, esa es una regla de oro en este estado”, expresó.

Jiménez recordó su etapa como alcalde de Saltillo; visitó cientos de colonias durante cuatro años, lo que le permitió mantener un contacto directo con la ciudadanía.

“En ese periodo solo hubo tres colonias a las que nunca había ido en mi vida, lo que significa que antes de ser alcalde ya les había caminado”, puntualizó.

Agregó que, durante casi dos décadas de trayectoria, ha visto desfilar a decenas de políticos que se quedan en el camino por priorizar la grilla y las descalificaciones, en lugar de aportar propuestas y acciones.

“La gente ya no compra discursos que no coinciden con la realidad. Hoy, con tanta información y redes sociales, lo que vale es lo que a la gente le toca vivir”, dijo.

El gobernador hizo un llamado a cerrar filas por Coahuila y evitar la política de confrontación.

Reiteró que lo que funciona son las críticas constructivas que aportan soluciones, no las descalificaciones sin sustento.

Finalmente, resaltó que la nueva estrategia federal de seguridad, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, es muy similar a la que Coahuila ha aplicado con éxito durante años.

“Por eso aquí los resultados son distintos al desorden que se vive en otras partes del país. En conclusión: trabajo mata grilla, y siempre la va a matar”, concluyó.

