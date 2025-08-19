Cerrar X
EH_UNA_FOTO_524ba82454
Coahuila

Exhorta Manolo Jiménez a aspirantes a trabajar y no 'grillar'

El gobernador Manolo Jiménez exhortó a los aspirantes a diputados a dejar la grilla y concentrarse en el trabajo en colonias y ejidos de Coahuila

  • 19
  • Agosto
    2025

El gobernador Manolo Jiménez Salinas envió un mensaje a quienes aspiran a contender por una diputación local para dejar de lado la grilla y concentrarse en el trabajo real en colonias, ejidos y barrios de Coahuila.

El mandatario señaló que su gobierno se mantiene respetuoso de los procesos electorales, pero advirtió que la confianza ciudadana solo se gana con resultados y cercanía.

“La mejor manera de honrar la confianza de la gente es cumpliendo. El trabajo mata grilla, esa es una regla de oro en este estado”, expresó.

Jiménez recordó su etapa como alcalde de Saltillo; visitó cientos de colonias durante cuatro años, lo que le permitió mantener un contacto directo con la ciudadanía. 

“En ese periodo solo hubo tres colonias a las que nunca había ido en mi vida, lo que significa que antes de ser alcalde ya les había caminado”, puntualizó.

Agregó que, durante casi dos décadas de trayectoria, ha visto desfilar a decenas de políticos que se quedan en el camino por priorizar la grilla y las descalificaciones, en lugar de aportar propuestas y acciones.

“La gente ya no compra discursos que no coinciden con la realidad. Hoy, con tanta información y redes sociales, lo que vale es lo que a la gente le toca vivir”, dijo.

El gobernador hizo un llamado a cerrar filas por Coahuila y evitar la política de confrontación. 

Reiteró que lo que funciona son las críticas constructivas que aportan soluciones, no las descalificaciones sin sustento.

Finalmente, resaltó que la nueva estrategia federal de seguridad, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, es muy similar a la que Coahuila ha aplicado con éxito durante años. 

“Por eso aquí los resultados son distintos al desorden que se vive en otras partes del país. En conclusión: trabajo mata grilla, y siempre la va a matar”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

0fe2b2ec_bbbe_4bf4_b74b_aadaf1e113b1_42b5049262
Se gradúan 4 mil 700 alumnos en Conalep; Samuel ofrece créditos
Whats_App_Image_2025_08_18_at_10_14_45_PM_1_268142db42
Coahuila lidera en seguridad con menor índice de homicidios
INAUGURA_GOBERNADOR_CANCHA_EN_ESCOBEDO_CON_CASCARITA_04_0061c46fac
Inaugura Samuel cancha en Escobedo con una 'cascarita'
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_VERTICAL_cf5277c55a
Detienen a hombre tras lesionar a un policía de San Pedro
INFO_7_UNA_FOTO_9_5060a5c87e
Dan a conocer resultados tras cateo en Trínitas en San Pedro
911840c8_2cf9_4a44_9832_1800c0867825_85ce2ce3f4
Día Mundial de las Papas Fritas: más que una simple guarnición
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
publicidad
×