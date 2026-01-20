Buscan soluciones ante caída en producción de nuez en Coahuila

Este martes el Congreso del Estado se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Raúl Onofre Contreras, para exhortar al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, autoridades estatales y organizaciones de productores, fortalezca las líneas de investigación científica y desarrollo tecnológico orientadas a identificar, analizar y atender los factores que afectan la productividad y sostenibilidad de los huertos de nogal en Coahuila, a fin de brindar a las y los productores herramientas efectivas para enfrentar los retos actuales de la industria de la nuez.

Desde el Congreso se han abordado las dificultades que enfrentan las y los productores de nuez del estado, solicitando a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal la implementación de un plan emergente de apoyo. No obstante, resulta indispensable complementar dichas acciones con un análisis profundo y sistemático de los factores estructurales que afectan este cultivo, tales como las condiciones climáticas extremas, la presencia de plagas y la necesidad de adoptar nuevas tecnologías.

De igual forma, las y los productores requieren capacitación, asistencia técnica y acompañamiento que les permita mejorar el uso eficiente del agua, fortalecer sus capacidades frente a los retos climáticos y fitosanitarios, y avanzar en procesos de tecnificación.

“El fortalecimiento de la producción agrícola depende, en gran medida, de la colaboración técnica y científica entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la población rural. Por ello, resulta prioritario trabajar de forma coordinada para fortalecer el acompañamiento técnico y científico a las y los productores de nuez en el estado, con el objetivo de recuperar y elevar los niveles de producción alcanzados en años anteriores”, expresó Raúl Onofre.

El legislador señaló que en los últimos años, la producción agrícola ha sido gravemente afectada por condiciones de estrés hídrico, efectos del cambio climático y actividades humanas que inciden en la degradación de los recursos naturales. En el caso de Coahuila, la nuez fue uno de los cultivos con mayor afectación en el año 2025, presentando una caída superior al 50% de su producción. Esta disminución se atribuye, entre otros factores, a la escasez de agua, la reducción del ciclo agrícola en la región Laguna, así como a la presencia de heladas tardías y olas de calor en distintas regiones del estado.

