Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_14_at_6_21_18_PM_5c2885ab88
Coahuila

Exhorta a regular el uso de Inteligencia Artificial en México

Diputados exhortaron al Congreso de la Unión a priorizar un marco legal integral sobre IA, que garantice derechos humanos, ética y seguridad jurídica

  • 14
  • Enero
    2026

En el Congreso de Coahuila, se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, para solicitar respetuosamente al Congreso de la Unión que, en el ámbito de sus atribuciones y tomando como referencia las iniciativas previamente presentadas en la materia, impulse y continúe de manera prioritaria el proceso legislativo para la construcción de un marco regulatorio integral de la inteligencia artificial en México, que garantice la protección de los derechos humanos, seguridad jurídica, ética y la transparencia en el uso de estas tecnologías.

Lo anterior, privilegiando la implementación de un proceso de parlamento abierto que permita la participación efectiva de la ciudadanía, la academia, la comunidad científica y los sectores especializados.

El punto de acuerdo menciona que la inteligencia artificial se ha reconvertido en un riesgo, al ser utilizada como herramienta para cometer delitos y otros actos ilícitos como fraudes, estafas, delitos de índole sexual, violencia digital, robo de identidad, entre otros, así como la generación de información falsa y el incremento de la dependencia tecnológica.

“La falta de una legislación específica coloca a nuestro país en una posición de rezago frente a otras naciones que ya cuentan con lineamientos éticos y jurídicos para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Esta omisión incrementa los riesgos para la ciudadanía y puede limitar la innovación y frenar un crecimiento responsable de estas tecnologías”, expresó la diputada Beatriz Fraustro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

frio_saltillo_jueves_ba31f4a5c7
Amanece Saltillo soleado, pero con temperaturas bajo cero
AP_26014615673499_7bccc07584
EUA impulsa segunda fase del alto al fuego en Gaza
Captura_de_pantalla_2026_01_14_a_la_s_11_12_24_p_m_f50d7385c3
Absuelven a Chiara Ferragni del caso Pandorogate
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_15_T152719_444_b3ef1bb603
Continúan acciones de 'Operativo Invernal' en Área Metropolitana
EH_CONTEXTO_13_8d51ff5629
Designan a rectora de Universidad de Ciencias de la Seguridad
Poder_Judicial_Federacion_ac95e07a16
Secretarios del Poder Judicial reportan recorte en sus nóminas
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×