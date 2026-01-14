Exhorta a regular el uso de Inteligencia Artificial en México

En el Congreso de Coahuila, se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, para solicitar respetuosamente al Congreso de la Unión que, en el ámbito de sus atribuciones y tomando como referencia las iniciativas previamente presentadas en la materia, impulse y continúe de manera prioritaria el proceso legislativo para la construcción de un marco regulatorio integral de la inteligencia artificial en México, que garantice la protección de los derechos humanos, seguridad jurídica, ética y la transparencia en el uso de estas tecnologías.

Lo anterior, privilegiando la implementación de un proceso de parlamento abierto que permita la participación efectiva de la ciudadanía, la academia, la comunidad científica y los sectores especializados.

El punto de acuerdo menciona que la inteligencia artificial se ha reconvertido en un riesgo, al ser utilizada como herramienta para cometer delitos y otros actos ilícitos como fraudes, estafas, delitos de índole sexual, violencia digital, robo de identidad, entre otros, así como la generación de información falsa y el incremento de la dependencia tecnológica.

“La falta de una legislación específica coloca a nuestro país en una posición de rezago frente a otras naciones que ya cuentan con lineamientos éticos y jurídicos para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Esta omisión incrementa los riesgos para la ciudadanía y puede limitar la innovación y frenar un crecimiento responsable de estas tecnologías”, expresó la diputada Beatriz Fraustro.

