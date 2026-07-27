Iglesia llama a usar la inteligencia artificial con ética

El obispo encabezó el descenso del Santo Cristo, previo a las festividades religiosas del Santo Patrono de la ciudad, el próximo 6 de agosto

Al hablar sobre la postura asumida por la Iglesia Católica a través del Semanario Desde la Fe, en la que cuestionó el uso de inteligencia artificial para hacer trampa en los exámenes de ingreso de la UNAM, el obispo de Saltillo, Hilario González García, consideró que esta tecnología debe ser utilizada con responsabilidad.

Señaló que quienes aspiran a estudiar una carrera, deben ser personas honestas, pues son el futuro del país.

“Hay que ser honestos, está en juego la vida profesional de nuestra nación, sería muy triste que utilicemos medios no apropiados para alcanzar los fines que queremos, sobre todo si van a ser los futuros profesionistas de nuestro país, los que van a guiar a nuestra nación en todos los campos, ojalá que sea con rectitud e intención y que sea por medios honestos”.

IA debe servir a los seres humanos

Señaló que la postura de la Iglesia Católica respecto a la IA, es que la tecnología debe estar al servicio de los seres humanos, no ser un reemplazo.

Yo creo que el Papa en la última encíclica que nos habló sobre la magnífica humanidad, nos dice que la IA es una herramienta útil, que hay que saberla utilizar, que hay que ponerle corazón, es para el servicio de los humanos, no para sustituir a los humanos”.

Preparan festividad del Santo Patrono

El obispo encabezó el descenso del Santo Cristo, previo a las festividades religiosas del Santo Patrono de la ciudad, el próximo 6 de agosto.

Señaló que esperan una asistencia numerosa de fieles, pues se ordenaron 170 mil hostias para las misas y el novenario que se celebrará con ese motivo durante los próximos días.