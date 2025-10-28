Cerrar X
Coahuila

Expulsan a estudiante acusado de espiar a mujeres en la UTC

La Universidad Tecnológica de Coahuila expulsó al estudiante acusado de espiar a mujeres dentro de un baño del plantel, informó el rector Sergio Guadarrama

  • 28
  • Octubre
    2025

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) expulsó de manera definitiva al estudiante acusado de espiar a mujeres dentro de un baño del plantel, informó el rector Sergio Guadarrama Cortés, quien reiteró que la institución mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier conducta que vulnere la integridad de las alumnas.

El rector confirmó que el joven, identificado como Daniel, de 21 años de edad, fue dado de baja inmediata de la matrícula tras su detención por elementos de la Policía Municipal, luego de que fuera sorprendido tomando fotografías al interior de un sanitario femenino.

“Cero tolerancia ante cualquier conducta de este tipo. Reprobamos enérgicamente cualquier acción que atente contra la integridad y el respeto hacia las mujeres. El joven ya fue expulsado y no volverá a formar parte de la comunidad universitaria”, declaró Guadarrama.

Durante la mañana de este martes, un grupo de alumnos realizó una manifestación pacífica dentro del campus para exigir atención sobre el caso y solicitar mejores condiciones de seguridad y bienestar académico. La protesta fue atendida directamente por el rector, quien dialogó con los estudiantes y recibió un pliego petitorio con diversas demandas que, según dijo, “van encaminadas a garantizar la integridad de las mujeres y de toda la comunidad estudiantil”.

“Me reuní con los jóvenes esta mañana y les pedí un tiempo para dar respuesta a cada punto del pliego petitorio. Sus inquietudes son legítimas y todas apuntan a mejorar la seguridad en el plantel”, agregó el rector.

Asimismo, informó que el Departamento Jurídico de la universidad brinda acompañamiento a las jóvenes afectadas, quienes se presentaron ante el Ministerio Público para interponer las denuncias correspondientes.

“El abogado general está asistiendo personalmente a las alumnas que fueron víctimas de vulneración de su privacidad, acompañándolas en la presentación de su denuncia ante las autoridades”, precisó Guadarrama.

La UTC reiteró su compromiso de mantener un entorno seguro, libre de violencia y con respeto a los derechos de toda la comunidad universitaria, además de colaborar con las autoridades ministeriales en el desarrollo de las investigaciones.


