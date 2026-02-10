Podcast
IMG_8021_5e64dce503
Coahuila

Expulsan a estudiantes de la UTC por presunta venta de drogas

El rector recordó que la institución se rige por el marco legal federal, estatal y municipal, por lo que cualquier conducta relacionada con drogas es atendida

  • 10
  • Febrero
    2026

Tres estudiantes fueron dados de baja definitiva de la Universidad Tecnológica de Coahuila tras ser detectados en casos de consumo y presunta venta de drogas al interior de la institución, informó el rector Sergio Guadarrama.

De acuerdo con la autoridad universitaria, dos de los casos corresponden a consumo, mientras que uno más fue considerado presunta venta, debido a que la cantidad de droga localizada rebasaba el límite permitido para uso personal, lo que motivó la expulsión inmediata de los estudiantes involucrados.

IMG_8020.jpeg

El rector precisó que los hechos ocurrieron en distintos momentos durante los últimos dos años: el primer caso fue detectado hace aproximadamente un año y medio, el segundo hace ocho meses, y el más reciente hace cinco o seis meses, este último relacionado con una posible actividad de comercialización.

Guadarrama subrayó que la universidad mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas que violen la ley o pongan en riesgo a la comunidad estudiantil, por lo que, una vez confirmados los casos, se procedió a la expulsión sin excepciones.

IMG_8025.jpeg

Sobre los mecanismos de detección, explicó que la universidad cuenta con una red interna de comunicación y colaboración, integrada por personal y estudiantes, que permite recibir reportes oportunos cuando se detectan situaciones irregulares.

“El propio entorno universitario nos da alertas. Hay comunicación, confianza y eso permite actuar de inmediato cuando alguien infringe la ley”, señaló.

IMG_8023.jpeg

El rector recordó que la institución se rige por el marco legal federal, estatal y municipal, por lo que cualquier conducta relacionada con drogas es atendida con base en la normatividad vigente, priorizando la seguridad y el ambiente académico.

Finalmente, reiteró que la universidad continuará reforzando las acciones preventivas y de vigilancia interna, con el objetivo de mantener un espacio seguro para estudiantes, docentes y personal administrativo. 

IMG_8019.jpeg


