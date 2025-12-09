Expulsan a Johnson Wen de concierto de Lady Gaga en Australia

El joven australiano Johnson Wen, de 26 años —famoso en redes como “el hombre pijama” y autoproclamado “invasor de escenarios”— volvió a causar polémica.

Esta vez, fue expulsado de un concierto de Lady Gaga en Brisbane, Australia después de que asistentes lo reconocieran pese a su intento de disfrazarse.

Wen ingresó al estadio Suncorp con peluca extravagante, bigote falso y gafas oscuras para pasar desapercibido. Sin embargo, varios fans lo identificaron y comenzaron a abuchearlo, lo que obligó al personal de seguridad a intervenir y retirarlo del recinto antes del inicio del show.

El incidente ocurre casi un mes después de que Wen se abalanzara sobre Ariana Grande en la alfombra roja del estreno de "Wicked: For Good" en Singapur, donde logró abrazar a la cantante tras saltar la barrera de seguridad.

Aquella vez fue detenido inmediatamente, condenado a nueve días de cárcel y posteriormente deportado, quedando vetado de por vida de la ciudad-Estado.

La trayectoria de Wen como invasor no es nueva: previamente ya había irrumpido en presentaciones de Katy Perry, The Weeknd e incluso saltó al campo durante la final del Mundial Femenino 2023, hecho que él mismo presumió en Instagram.

Aunque esta vez no alcanzó a cometer ninguna invasión, su sola presencia disfrazado avivó las alertas de los asistentes, que terminaron por sacarlo antes de que Lady Gaga subiera al escenario.

