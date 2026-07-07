Fallece hombre dentro de gimnasio de Plaza Villalta

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras valorar al afectado, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La mañana de este jueves se registró una intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades en la Plaza Villalta, tras el reporte del fallecimiento de un hombre al interior de un gimnasio.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba realizando ejercicio en el gimnasio Ultra GYM cuando, de manera repentina, se desvaneció.

Personas que se encontraban en el lugar intentaron brindarle los primeros auxilios mientras solicitaban el apoyo del sistema de emergencias. Sin embargo, pese a los esfuerzos por reanimarlo durante varios minutos, el hombre no respondió.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras valorar al afectado, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se informó que el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales, presuntamente a consecuencia de un infarto.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense para los procedimientos de ley.