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Coahuila

Familia de Nuevo León escapa de camioneta en llamas en Coahuila

Tres personas lograron salir ilesas luego de que una aparente falla mecánica provocara el incendio de su vehículo en la carretera antigua a Monclova

  • 04
  • Junio
    2026

Tres integrantes de una familia originaria de Nuevo León lograron ponerse a salvo luego de que la camioneta en la que viajaban se incendiara repentinamente cuando circulaban por la carretera antigua a Monclova, en Ramos Arizpe.

El incidente ocurrió a la altura del entronque con la carretera a Los Pinos, donde una aparente falla mecánica provocó que la unidad comenzara a incendiarse mientras avanzaba con dirección hacia la zona urbana del municipio.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al lugar tras recibir el reporte de un vehículo envuelto en llamas. A su llegada encontraron la cabina completamente consumida por el fuego.

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La rápida reacción de los ocupantes permitió que descendieran de la camioneta antes de que las llamas se propagaran, evitando una tragedia. Las autoridades confirmaron que ninguna de las tres personas resultó lesionada.

La propietaria de la unidad fue identificada como Mayra Alejandra Sánchez Lara, quien viajaba junto con sus acompañantes en una camioneta Chevrolet color rojo con placas de circulación del estado de Nuevo León.

Bomberos realizaron las maniobras necesarias para controlar el incendio y eliminar riesgos para otros automovilistas que transitaban por la zona.

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Aunque el fuego causó daños severos y dejó la cabina en pérdida total, las autoridades señalaron que lo más importante fue que los ocupantes lograron salir a tiempo y ponerse fuera de peligro.

Tras concluir las labores de emergencia, elementos de la Policía Municipal permanecieron en el sitio para resguardar el área mientras se realizaban los procedimientos correspondientes y el retiro de la unidad siniestrada.


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