Denuncian fuertes cobros para ingresar a escuelas públicas

Padres de familia señalaron que varios planteles educativos ponen como requisito para concluir el trámite de inscripción pagar las cuotas

Cuotas escolares de hasta $1,650 pesos por estudiante están siendo solicitadas en algunas escuelas públicas de Coahuila durante el proceso de inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027, situación que padres de familia aseguran, en algunos casos, se ha convertido en un requisito para concluir el trámite de ingreso, pese a que la ley establece que estas aportaciones son voluntarias.

La inconformidad surgió luego de que familias denunciaran que en diversos planteles se les negó finalizar la inscripción de sus hijos mientras no cubrieran la cuota establecida por las asociaciones de padres de familia.

Uno de los señalamientos corresponde a una escuela primaria de la colonia Bellavista, donde, de acuerdo con los denunciantes, el personal directivo exigió el pago inmediato de la aportación económica sin ofrecer alternativas para diferir el monto o establecer algún convenio.

Una situación similar fue reportada en una primaria ubicada sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el municipio de Arteaga, donde también se habría solicitado cubrir la cuota para completar el proceso de inscripción.

Tras hacerse públicos estos casos, numerosos padres compartieron experiencias similares en redes sociales y señalaron que esta práctica se presenta desde hace años en distintos planteles. Algunos consideraron que las asociaciones de padres de familia recurren a este mecanismo para garantizar recursos destinados al mantenimiento de las escuelas.

Incluso, varios usuarios aseguraron que existen otras formas de presión hacia quienes no realizan las aportaciones, como impedir que los alumnos participen en actividades escolares, entre ellas ceremonias de graduación, festivales o posadas, hasta que los adeudos sean liquidados.

La legislación federal y estatal establece que ninguna institución educativa puede condicionar la inscripción, la reinscripción, la entrega de documentos oficiales o cualquier otro servicio educativo al pago de cuotas escolares. Asimismo, precisa que estas aportaciones tienen carácter voluntario y que la falta de pago no puede limitar el derecho de los estudiantes a recibir educación pública ni derivar en un trato diferenciado.

Si bien la normativa permite que las asociaciones de padres de familia recauden recursos para atender necesidades de los planteles, como mantenimiento, reparaciones menores, adquisición de mobiliario o mejoras en la infraestructura, también señala que estas aportaciones no sustituyen la obligación del Estado de proporcionar escuelas en condiciones adecuadas para la prestación del servicio educativo.

Sobre este tema, el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, reiteró que el acceso a la educación pública no puede depender del pago de cuotas.

"El acceso a la educación es gratuito y todo esto que tiene que ver con cuotas está en el ámbito que manejan principalmente los padres de familia", declaró.

De acuerdo con información recabada por VANGUARDIA, las cuotas varían dependiendo del nivel educativo. En preescolar y primaria las aportaciones suelen ubicarse entre 250 y 600 pesos por alumno.

Los montos más altos corresponden a las secundarias. En la Secundaria General Ejército Mexicano No. 16 se solicita una aportación de $1,650 pesos por el primer hijo inscrito y 800 pesos por el segundo y los siguientes. En tanto, la Secundaria Federico Berrueto Ramón pide mil 500 pesos por el primer estudiante y $750 pesos por cada hijo adicional.

Padres de familia también señalaron que, a diferencia de ciclos escolares anteriores, en varios planteles las cuotas dejaron de cobrarse por familia y ahora se solicitan por cada alumno inscrito, lo que representa un incremento importante para los hogares con dos o más hijos en escuelas públicas. En algunos casos, el gasto supera los $2,200 pesos, aun cuando las aportaciones continúan siendo voluntarias conforme a la legislación vigente.