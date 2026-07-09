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Salvan a 20 patitos y los liberan en el Parque Tolteca

Protección Civil rescató a una familia de patos que ingresó a un taller ubicado en la colonia Azteca y posteriormente fueron liberados en el parque

Por Vanessa Aguilar | 09 Julio 2026

Elementos de Protección Civil de Guadalupe realizaron el rescate de una familia de patos que ingresó a un taller ubicado en la colonia Azteca, evitando que sufrieran algún daño.

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Tras recibir el reporte, el personal de la corporación acudió al sitio, donde localizó a 20 patitos. Los rescatistas llevaron a cabo las maniobras necesarias para ponerlos a salvo y verificaron que ninguno presentara lesiones.

“Elementos de Protección Civil Guadalupe atendieron el reporte de una familia de patos que ingresó a un taller de clima en la colonia Azteca. Al arribar al lugar, nuestro personal localizó a 20 patitos, realizando su rescate de manera segura y verificando que ninguno presentara lesiones”, informó la corporación municipal.

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Una vez concluido el operativo, señalaron que la familia de patos fue trasladada al Parque Tolteca, donde fue liberada en un entorno adecuado para su desarrollo y en óptimas condiciones.

Protección Civil de Guadalupe destacó que este tipo de acciones forman parte de su compromiso permanente con la protección de la vida, el bienestar animal y la conservación de la fauna silvestre.

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