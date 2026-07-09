Protección Civil rescató a una familia de patos que ingresó a un taller ubicado en la colonia Azteca y posteriormente fueron liberados en el parque

Inicio / Nuevo León / Salvan a 20 patitos y los liberan en el Parque Tolteca

Elementos de Protección Civil de Guadalupe realizaron el rescate de una familia de patos que ingresó a un taller ubicado en la colonia Azteca, evitando que sufrieran algún daño.

Tras recibir el reporte, el personal de la corporación acudió al sitio, donde localizó a 20 patitos. Los rescatistas llevaron a cabo las maniobras necesarias para ponerlos a salvo y verificaron que ninguno presentara lesiones.

“Elementos de Protección Civil Guadalupe atendieron el reporte de una familia de patos que ingresó a un taller de clima en la colonia Azteca. Al arribar al lugar, nuestro personal localizó a 20 patitos, realizando su rescate de manera segura y verificando que ninguno presentara lesiones”, informó la corporación municipal.

Una vez concluido el operativo, señalaron que la familia de patos fue trasladada al Parque Tolteca, donde fue liberada en un entorno adecuado para su desarrollo y en óptimas condiciones.

Protección Civil de Guadalupe destacó que este tipo de acciones forman parte de su compromiso permanente con la protección de la vida, el bienestar animal y la conservación de la fauna silvestre.