Miles buscan oportunidad laboral en Feria del Empleo de Coahuila

Miles de personas acudieron a la primera Feria del Empleo 2026 en Coahuila, un evento que mostró la alta demanda de trabajo en la región tras recientes ajustes en la industria y que concentró a buscadores de distintas edades y perfiles, incluidos jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Desde las primeras horas se registró una afluencia superior a 1,000 asistentes antes de las 9:00, por lo que la sede de Canacintra Región Sureste permaneció llena durante las cinco horas de actividades.

¿Cuántas vacantes ofreció la Feria del Empleo en Coahuila?

La feria reunió a más de 40 empresas, varias instaladas en la región sureste del estado, que ofrecieron cerca de 2,000 vacantes. En numerosos casos se manejaron procesos de contratación inmediata para acelerar la colocación de candidatos.

La estrategia se enfocó en facilitar la reincorporación de personas que perdieron su empleo o que buscan mejores condiciones laborales.

Alta competencia entre buscadores de trabajo

Entre asistentes se repitió la percepción de que existen vacantes, pero con competencia elevada. Algunos participantes señalaron que los sueldos ofrecidos son menores a los esperados, aunque valoraron la concentración de empresas en un solo punto.

“ahorita está más fácil encontrar trabajo aquí que andar buscando por fuera” “sí hay trabajo, pero los salarios están un poquito más abajo”

Incluyen vacantes para personas con discapacidad

Uno de los componentes destacados fue la participación de personas con discapacidad y la apertura de vacantes dirigidas a este sector. Asistentes señalaron que estos espacios permiten contacto directo con reclutadores.

“aquí sí nos dan la oportunidad, cosa que en muchos lados no pasa”

No obstante, indicaron que los requisitos médicos continúan siendo un filtro frecuente en varios procesos de contratación.

Buscan reducir tiempos de colocación laboral

Autoridades laborales indicaron que el objetivo es reducir los tiempos de colocación, que en Coahuila promedian cerca de tres meses, mediante procesos más ágiles y contacto directo entre empresas y candidatos.

“sí te atienden y te dicen qué sigue”

Otros asistentes acudieron con metas de crecimiento profesional y cambio de rumbo laboral, destacando la variedad de opciones disponibles pese a la alta asistencia.

“está llena, pero sí hay oportunidades para quien viene con actitud”

El evento fue señalado como un indicador del comportamiento del mercado laboral en Coahuila, con mayor disponibilidad de mano de obra respecto al año previo.

