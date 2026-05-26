Rubén Rocha acude ante FGR a comparecer por acusaciones de EUA

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió este martes a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado.

A través de redes sociales, el mandatario estatal afirmó que cuenta con la firme determinación de que se hará justicia debido a que confía en la justicia de México.

"Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal. Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario".

A la opinión pública:



Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.



Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026

Afirmó que no dejará de luchar para que la verdad "prevalezca".

"Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca. Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra Presidenta e indiscutible Jefa del Estado Mexicano, que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla."

Acuden más funcionarios a declarar

También el vicefiscal general de Sinaloa con licencia, Dámaso Castro Saavedra, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, hicieron acto de presencia para rendir su declaración.

En su llegada a las instalaciones federales, Castro Saavedra se declaró inocente, por lo que confiará en que las autoridades lleven a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.

"Tenemos confianza en eso, en el trabajo nuestro y en la honestidad de nuestro trabajo. Vamos a esperar la investigación".

También mencionó que desconocía si el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, se presentaría durante esta jornada a declarar.

Inzunza también declaró, pero hace unos días

Más tarde, el senador Enrique Inzunza afirmó que el pasado viernes también acudió a declarar de manera puntual ante la Fiscalía General de la República.

En una publicación de redes sociales, el legislador apuntó que fue

"El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación que me fue formulada por la @FGRMexico el día 23 del mes en transcurso. Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo".

El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación que me fue formulada por la @FGRMexico el día 23 del mes en transcurso.



Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo.



Ratifico que es mi disposición… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 26, 2026

Además, ratificó que asistió sin compañía de un abogado y sin amparo, en razón de su cargo, tal y como lo establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Estos funcionarios son acusados de estar asociados con el grupo delictivo liderado por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Los acusados ​​desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del Cártel", según menciona el comunicado.

El antecedente más reciente sobre estas acusaciones resalta la entrega voluntaria del exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, a autoridades de Estados Unidos, así como la detención del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, en Arizona.

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