Detienen a 18 por crimen de funcionarios de Clara Brugada

Las autoridades de la Ciudad de México informaron que las investigaciones por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, integrantes del equipo cercano de la jefa de Gobierno Clara Brugada, continúan enfocadas en identificar a quienes ordenaron el ataque, pese a que ya suman 18 personas detenidas.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, aseguró que el caso permanece como una prioridad para la institución y destacó que las indagatorias siguen avanzando para esclarecer por completo los hechos.

Fiscalía mantiene búsqueda de autores intelectuales

Guzmán y Muñoz fueron asesinados el 20 de mayo de 2025 en un ataque armado ocurrido sobre Calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, cuando se dirigían hacia sus actividades laborales.

De acuerdo con el reporte oficial, hasta ahora han sido arrestadas 18 personas relacionadas con la célula criminal involucrada en el crimen.

Diez de los detenidos ya fueron vinculados a proceso por homicidio y asociación delictuosa agravada, mientras que los otros ocho enfrentan acusaciones por diferentes actividades ilícitas relacionadas con la operación del grupo.

Autoridades reconstruyen logística del ataque

La Fiscalía detalló que logró identificar a participantes encargados de labores de vigilancia, logística y apoyo operativo, así como del manejo de teléfonos, vehículos y propiedades utilizadas por la organización.

Además, las investigaciones establecieron que los responsables realizaron seguimiento a las rutinas diarias de las víctimas durante al menos 20 días antes del atentado.

Según las autoridades, los agresores monitoreaban los recorridos habituales de ambos funcionarios hacia el Centro Histórico y sostenían reuniones en el Estado de México para coordinar la operación.

Intento previo habría fallado días antes

La Fiscalía reveló que el atentado pudo haberse cometido el 14 de mayo de 2025, pero no se concretó debido a que Ximena Guzmán no pasó por José Muñoz cerca de la estación Chabacano del Metro, como acostumbraban.

Las investigaciones también permitieron establecer que en el ataque participaron al menos siete vehículos, incluida una motocicleta utilizada directamente durante la agresión.

Indagan móvil y responsables detrás del crimen

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, confirmó que integrantes de un grupo criminal con presencia tanto en Ciudad de México como en el Estado de México participaron en la ejecución del atentado.

Sin embargo, aclaró que todavía no existen conclusiones definitivas sobre quién ordenó el crimen o cuál fue el motivo principal.

“Cuando hablamos de grupo delictivo estamos diciendo que integrantes de ese grupo delictivo participaron en la operación y coordinación del evento”, explicó.

Por su parte, Clara Brugada sostuvo que la prioridad de las investigaciones es esclarecer quiénes estuvieron detrás del asesinato y cuál fue el móvil del ataque.

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