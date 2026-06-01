Garantiza Manolo Jiménez elecciones seguras y ordenadas

A menos de una semana de la jornada electoral del 7 de junio, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que no existen focos rojos identificados que pongan en riesgo el desarrollo de la elección, aunque advirtió que las autoridades mantendrán vigilancia permanente y coordinación entre instituciones para garantizar que el proceso se lleve a cabo en paz y con apego a la ley.

Tras encabezar la reunión mensual de la Mesa para la Construcción de la Paz, el mandatario informó que corporaciones federales, estatales y autoridades electorales revisaron los protocolos operativos que se implementarán antes, durante y después de la jornada de votación.

Jiménez Salinas explicó que se instalarán mesas regionales de coordinación en distintas zonas del estado, además de una mesa principal en Saltillo, donde participarán representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral de Coahuila y autoridades de los tres poderes del Estado.

El gobernador señaló que la estrategia busca garantizar elecciones tranquilas y ordenadas, así como atender cualquier incidencia que pudiera presentarse durante el proceso electoral.

Durante la reunión también se abordó la investigación relacionada con denuncias ciudadanas por presuntos citatorios apócrifos atribuidos falsamente a la Fiscalía General de la República.

Indicó que, tras verificarse que los documentos eran falsos, las autoridades iniciaron una investigación que ya registra avances importantes y cuenta con evidencia fotográfica y videográfica.

Consideró que se trata de un asunto delicado debido a la posible usurpación de funciones y a que estos documentos pudieron utilizarse para intimidar o intentar extorsionar a ciudadanos.

Añadió que la Fiscalía será la encargada de informar sobre los resultados de las indagatorias en los próximos días.

Respecto a la posible llegada de operadores políticos de otras entidades durante la elección, Jiménez Salinas afirmó que Coahuila es un estado abierto y respetuoso de la ley, pero advirtió que cualquier persona que intente alterar el orden público enfrentará las consecuencias legales correspondientes.

Asimismo, destacó que uno de los puntos revisados con las autoridades electorales fue la apertura puntual de las casillas, con el objetivo de evitar retrasos que puedan afectar la participación ciudadana, especialmente de quienes deben acudir a trabajar durante la mañana del domingo.

El mandatario agregó que la Ley Seca para el proceso electoral ya fue definida y publicada previamente por las autoridades competentes, por lo que se aplicará conforme a los lineamientos establecidos para este tipo de jornadas.

Finalmente, destacó que los indicadores de seguridad en Coahuila continúan entre los mejores del país y aseguró que el trabajo coordinado entre instituciones ha permitido mantener al estado como una de las entidades con mayores niveles de tranquilidad y confianza ciudadana.

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