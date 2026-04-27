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Coahuila

Más de 2,4 millones de coahuilenses podrán votar el 7 de junio

Esta cifra representa una cobertura del 99.83%, lo que garantiza que prácticamente la totalidad de la ciudadanía con credencial vigente podrá participar

  • 27
  • Abril
    2026

Un total de 2 millones 497 mil 551 coahuilenses estarán en posibilidad de ejercer su derecho al voto el próximo 7 de junio, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró la validez y definitividad del Padrón Electoral y la Lista Nominal para el Proceso Electoral Local 2025-2026.

Esta cifra representa una cobertura del 99.83 por ciento del padrón, integrado por 2 millones 501 mil 847 registros, lo que garantiza que prácticamente la totalidad de la ciudadanía con credencial vigente podrá participar en la jornada electoral.

Con esta declaratoria, el INE concluyó los trabajos de actualización, revisión y depuración de los registros ciudadanos, lo que otorga certeza jurídica y técnica a los comicios, al asegurar que los instrumentos cumplen con principios de legalidad, confiabilidad y transparencia.

Durante el proceso de actualización, realizado entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, se llevaron a cabo trámites como inscripciones, cambios de domicilio, correcciones de datos y reposiciones de credenciales, además de la depuración de registros irregulares, duplicados o de personas que ya no cumplen con los requisitos legales.

Además, se integraron listas especiales para garantizar el voto de personas en prisión preventiva y de quienes participarán mediante el esquema de voto anticipado.

En paralelo, el proceso electoral ha registrado una alta participación ciudadana en la observación electoral, con más de 4,300 solicitudes, destacando la participación de mujeres y jóvenes, quienes representan más de la mitad de los interesados en vigilar el desarrollo de la elección.

Con estos avances, el INE confirmó que existen las condiciones para que las y los coahuilenses acudan a las urnas el próximo 7 de junio con certeza sobre la validez de su voto y la transparencia del proceso electoral.


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