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Nuevo León

Garantiza Miguel Flores conectividad con rutas para el Mundial

El Secretario General informó que la estrategia no solo contempla la llegada masiva de turistas y consolidar un legado de infraestructura

  • 26
  • Marzo
    2026

De cara a la justa mundialista, el Gobierno de Nuevo León presentó los avances en la planeación de transporte y conectividad que buscan colocar a la urbe regia a la altura de las grandes capitales del mundo.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, informó que la estrategia no solo contempla la llegada masiva de turistas, sino que busca consolidar un legado de infraestructura para las próximas generaciones de neoloneses.

Movilidad estrategíca: concetando la pasión

Para atender la demanda durante los partidos del Mundial FIFA, la Secretaría de Movilidad ha definido un esquema de 26 rutas especiales diseñadas para facilitar el flujo de cientos de miles de visitantes. 

Estas rutas conectarán puntos neurálgicos, incluyendo:

  • Zonas hoteleras y aeropuertos
  • Estadio Monterrey: Acceso ágil para los días de partido.
  • Parque Fundidora: Conexión fluida hacia la sede oficial del Fan Fest.

"Los ojos del mundo estarán en nuestra ciudad. Vamos a tener un gran plan de movilidad en el que los turistas y aficionados en general podrán trasladarse sin problema por los puntos claves de la metrópoli para disfrutar la fiesta futbolera, ya sea en el estadio o en el Fan Fest de Parque Fundidora”, externó Flores Serna.

El Horizonte publicó el 20 de marzo que estas rutas contarán con 100 camiones nuevos.

Infraestructura a la altura

El funcionario estatal subrayó que la incorporación de nuevas unidades de transporte y la modernización de las vías no son medidas temporales. 

Según explicó, se está construyendo la movilidad apostando por un sistema moderno y eficiente.

“Estamos construyendo la movilidad que siempre debimos tener, la cual es moderna y eficiente, que no solo responderá al Mundial, sino que se quedará como un legado para Nuevo León y para las futuras generaciones”, expresó.

En cuanto a la conectividad aérea, Flores Serna reafirmó la posición de Nuevo León como el principal hub del norte del país, gracias a su sólida red de vuelos nacionales e internacionales que facilitarán el arribo de las selecciones y sus aficiones.

Con estos preparativos, el Estado busca demostrar su capacidad operativa y logística ante la comunidad internacional. 

"Nuevo León se está preparando para recibir al mundo con infraestructura, conectividad y una movilidad a la altura de las grandes ciudades. Este esfuerzo conjunto nos permitirá mostrar nuestra capacidad y seguir creciendo como estado”, concluyó.


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