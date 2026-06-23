Gran Vendimia celebrará su quinta edición en Parras

El festival espera a 2,500 visitantes el 11 de julio con más de 200 etiquetas de vino, gastronomía, arte y actividades con causa social

Parras de la Fuente se prepara para recibir el próximo 11 de julio la quinta edición de La Gran Vendimia, Festival Internacional del Vino y la Buena Vida, evento que espera la asistencia de alrededor de 2,500 visitantes y que se ha consolidado como uno de los encuentros vinícolas y gastronómicos más importantes del norte del país.

Organizado por 830 Grandes Eventos, el festival se desarrollará en el Hotel & Resort Rincón del Montero, donde durante más de 11 horas los asistentes podrán disfrutar de degustaciones, gastronomía, expresiones artísticas y actividades culturales en torno a la cultura del vino.

Entre los principales atractivos destaca la participación de bodegas que ofrecerán más de 200 etiquetas producidas en Coahuila, además de una muestra gastronómica integrada por algunos de los restaurantes más reconocidos de Coahuila y Nuevo León.

El programa contempla también música en vivo, exhibiciones artísticas, pabellones dedicados al arte y la artesanía, así como espacios para emprendedores provenientes de distintas regiones del país.

Además de promover la actividad turística y vitivinícola, el evento mantendrá su carácter social al destinar apoyos a seis fundaciones y asociaciones civiles, reafirmando el modelo con causa que ha caracterizado al festival desde sus primeras ediciones.

Los organizadores destacaron que La Gran Vendimia ha contribuido a posicionar a Parras de la Fuente como uno de los principales destinos enoturísticos de México, al aprovechar la tradición vitivinícola del municipio, considerado la cuna de la vitivinicultura en América.

El festival se realizará el sábado 11 de julio en un horario de 13:30 a 00:30 horas, periodo durante el cual los asistentes podrán recorrer las distintas áreas temáticas y participar en las actividades programadas.

La edición 2026 también busca fortalecer la promoción turística de Coahuila y generar derrama económica para productores, restauranteros, artesanos y prestadores de servicios vinculados al sector turístico y gastronómico de la región.

Con cinco ediciones consecutivas, La Gran Vendimia se ha convertido en una de las principales vitrinas para la industria del vino en Coahuila, estado que actualmente concentra una de las regiones vitivinícolas con mayor crecimiento en el país.