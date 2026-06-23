Wall Street cierra rojo; Nasdaq cae arrastrado por tecnológicas

Aunque este año las empresas vinculadas a la IA han impulsado gran parte de las ganancias bursátiles, aumentan las dudas sobre los costos de centros de datos

Wall Street cerró este martes con todos sus índices en rojo luego de reportar una fuerte caída por las empresas tecnológicas.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.09% hasta 51,666 unidades

: baja 0.09% hasta 51,666 unidades S&P 500 : baja 1.44% hasta 7,365 unidades

: baja 1.44% hasta 7,365 unidades Nasdaq: baja 2.21% hasta 25,587 unidades

Estas ventas se extendieron por los mercados globales por segundo día consecutivo, después de que la caída comenzara en Asia ante la creciente preocupación por el elevado gasto en inteligencia artificial (IA) y semiconductores.

Aunque este año las empresas vinculadas a la IA han impulsado gran parte de las ganancias bursátiles, aumentan las dudas sobre los costos asociados a la construcción de centros de datos.

Dicha caída fue liderada por Alphabet con 5% menos, tras la salida de varios talentos de alto perfil del área de IA de la compañía. También registraron fuertes caídas Sandisk 5%, Arm Holdings 10.14% y Marvell Tecnhnology 9.36%, todas ellas compañías vinculadas al sector de los semiconductores y la infraestructura para IA y centros de datos.

Por su parte, SpaceX cerró con un avance del 1%, hasta $156 dólares por acción, después de haber llegado a cotizar por debajo de su precio de salida de $150 dólares.

Así cerró el resto de las acciones en la bolsa

Por su parte, el oro cayó un 1.75% hasta cotizar en $4.129 dólares por onza, la plata cedió 6.03% con $61.63 dólares, así como el rendimiento del bono del Tesoro a diez años que llegó a 4.499%.