Confirman repatriación de Oliver Tree tras accidente en Brasil

De acuerdo con el comunicado, Oliver Tree será sepultado en California, estado donde desarrolló gran parte de su carrera artística.

A una semana de la muerte de Oliver Tree, el equipo del cantante estadounidense compartió un mensaje dirigido a sus seguidores para agradecer las muestras de apoyo recibidas y ofrecer una actualización sobre los procedimientos realizados tras la tragedia ocurrida en Brasil.

El artista perdió la vida el pasado 14 de junio cuando el helicóptero en el que viajaba se impactó contra otra aeronave en pleno vuelo y posteriormente cayó en una zona urbana. En el accidente también fallecieron el youtuber Gapsi, el director Lucas Vignale, el productor Lucas Frota y dos pilotos.

El cuerpo de Oliver Tree ya fue trasladado a California

Mediante una publicación en redes sociales, representantes del cantante informaron que sus restos fueron repatriados a Estados Unidos, donde se llevarán a cabo los servicios funerarios.

De acuerdo con el comunicado, Oliver Tree será sepultado en California, estado donde desarrolló gran parte de su carrera artística y donde residen familiares y personas cercanas al intérprete.

"Gracias a todos los que se han comunicado, han mostrado amor, apoyo y han hecho increíbles homenajes para Oliver. El amor, el apoyo constante y la positividad están ayudando a la familia, amigos y colaboradores a atravesar estos momentos extremadamente difíciles".

Su legado continuará a través de una fundación

En el mismo mensaje, el equipo del músico anunció la creación de una fundación que llevará su nombre y que tendrá como objetivo apoyar a jóvenes talentos y proyectos artísticos emergentes.

Según explicaron, la iniciativa fue planeada por el propio artista antes de su fallecimiento y quedó contemplada dentro de sus deseos personales.