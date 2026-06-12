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Coahuila

Hombre muere en su casa en Paila y lo hallan lleno de garrapatas

Las labores se complicaron debido al peso de la persona fallecida, además de las condiciones sanitarias en las que se encontraba la vivienda

  • 12
  • Junio
    2026

Un hombre identificado como Tomás Méndez fue localizado sin vida al interior de su domicilio en la cabecera municipal de Paila, movilizando a diversas corporaciones de emergencia y autoridades de salud.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, familiares solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia luego de percatarse de que el hombre no respondía. Paramédicos acudieron al domicilio para brindarle atención médica; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las labores se complicaron debido al peso de la persona fallecida, además de las condiciones sanitarias en las que se encontraba la vivienda, donde había varios perros y una considerable presencia de garrapatas tanto en el inmueble como en el cuerpo del occiso.

Ante esta situación, fue necesaria la intervención de personal del sector salud, quienes realizaron labores de desinfección y control sanitario antes de proceder con las maniobras correspondientes.

Un hermano del fallecido informó a las autoridades que Tomás Méndez tenía tiempo enfrentando diversos problemas de salud, aunque serán las instancias competentes las que determinen oficialmente las causas de su muerte.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes brindaron apoyo para el traslado del cuerpo, además de personal de una funeraria de Parras de la Fuente que colaboró en las maniobras.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron los procedimientos de rigor.


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