Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
692e432f_1512_4027_9b6a_f93b62328cec_b281e4a071
Coahuila

Identifican restos de dos mineros más de Pasta de Conchos

Destaca que en estas labores se cuenta con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN)

  • 25
  • Febrero
    2026

Las instituciones que integran el Mando Unificado en Pasta de Conchos informaron por medio de un comunicado que identificaron a dos mineros más a quienes pertenecen parte de los restos encontrados en la mina.

Se trata de José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha, cuyas familias ya fueron notificadas por las autoridades, y que se convierten en los mineros 24 y 25 cuyos restos han sido rescatados por el grupo encabezado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

71210e0f-5409-446c-81d3-47ae60efe48e.jpeg

Apenas una semana después de que se cumplieran 20 años dela tragedia minera que sacudió al mundo, las autoridades han anunciado que se trabajará en el rescate de los 38 mineros restantes.

Una vez que los restos fueron identificados, “se trabaja en el protocolo establecido para el reconocimiento y entrega digna de los restos a los familiares, garantizando el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en todo momento hasta el destino final de los mineros como ha sido en los 23 casos anteriores”, señala el comunicado emitido por la CFE.

Destaca que en estas labores se cuenta con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) de la Secretaría de Salud, el Gobierno del estado de Coahuila, así como de los distintos gobiernos municipales de la Región Carbonífera.

ae7a62d2-6c88-4962-b38c-b7affd999448.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

wevd_1df61faf3a
Sheinbaum reafirma búsqueda de mineros en Pasta de Conchos
ernestina_godoy_visita_coahuila_pasta_de_conchos_6df2a95f9d
Ernestina Godoy reafirma investigaciones por Pasta de Conchos
pasta_de_conchos_sheinbaum_c9678bbaa2
Reafirma Sheinbaum que rescate en Pasta de Conchos seguirá
publicidad

Últimas Noticias

uat_amplia_matricula_y_oferta_academica_9aae9fd46a
Expande UAT oferta educativa con nuevas preparatorias y carreras
Whats_App_Image_2026_02_26_at_3_16_18_PM_2c865f3bc3
Directora de salud pide denunciar falsos fumigadores de dengue
samuel_garcia_archivo_a06a72b9c5
Samuel García promete construir nuevas escuelas en Guadalupe
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
publicidad
×