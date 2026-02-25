Identifican restos de dos mineros más de Pasta de Conchos

Las instituciones que integran el Mando Unificado en Pasta de Conchos informaron por medio de un comunicado que identificaron a dos mineros más a quienes pertenecen parte de los restos encontrados en la mina.

Se trata de José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha, cuyas familias ya fueron notificadas por las autoridades, y que se convierten en los mineros 24 y 25 cuyos restos han sido rescatados por el grupo encabezado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Apenas una semana después de que se cumplieran 20 años dela tragedia minera que sacudió al mundo, las autoridades han anunciado que se trabajará en el rescate de los 38 mineros restantes.

Una vez que los restos fueron identificados, “se trabaja en el protocolo establecido para el reconocimiento y entrega digna de los restos a los familiares, garantizando el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en todo momento hasta el destino final de los mineros como ha sido en los 23 casos anteriores”, señala el comunicado emitido por la CFE.

Destaca que en estas labores se cuenta con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) de la Secretaría de Salud, el Gobierno del estado de Coahuila, así como de los distintos gobiernos municipales de la Región Carbonífera.





Comentarios