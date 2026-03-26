Identifican a 54 víctimas tras caída de avión militar en Colombia

A cuatro días del accidente del avión militar Hércules C-130 en Colombia, las autoridades forenses del país identificaron a 54 de las 69 víctimas.

El Instituto Nacional de Medicina Legal señaló en un comunicado que "los 15 cuerpos restantes se encuentran en proceso de identificación mediante análisis genéticos", para lo cual se están tomando muestras a los familiares y se prevé que el procedimiento termine en un máximo de 72 horas.

El accidente ocurrió segundos después de que la aeronave despegara del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, también en Putumayo, cuando se precipitó a tierra y se incendió tras el impacto, dejando 69 muertos y 57 heridos.

Dentro del avión viajaban 126 personas, entre ellas 11 tripulantes de la Fuerza Aérea, 113 militares del Ejército y dos policías.

La entidad indicó que para la atención de la emergencia se dispusieron de 12 equipos forenses interdisciplinarios, integrados por 57 funcionarios entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajaron de forma articulada en las labores de recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos.

Del mismo modo, aseguró que continuará con los procesos de cotejo genético pendientes.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, indicó el miércoles que el Gobierno rendirá honores a las víctimas con ceremonias en sus lugares de origen, una vez sean identificados y trasladados los cuerpos, aunque no descartó la realización de un acto central en Bogotá.

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