Identifican a víctimas de tragedia aérea en Colombia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó este lunes que concluyó la identificación de los 69 miembros de las fuerzas militares y de la policía que fallecieron en el accidente aéreo ocurrido el pasado 23 de marzo en la Amazonía colombiana.

Los cuerpos fueron recuperados en Puerto Leguízamo, lugar donde se estrelló el avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y posteriormente trasladados a Bogotá para los análisis forenses correspondientes.

De acuerdo con las autoridades, al menos 15 víctimas fueron identificadas mediante pruebas genéticas, a partir del cotejo de muestras proporcionadas por sus familiares.

Conforme avanzó el proceso de identificación, los restos fueron entregados a sus seres queridos en sus lugares de origen, en algunos casos mediante traslados aéreos, donde se les rindieron honores militares.

La tragedia generó una profunda conmoción en el país. Ciudadanos realizaron vigilias en memoria de las víctimas, mientras que la cúpula militar encabezó una ceremonia religiosa en la que se exhibieron fotografías de los fallecidos como homenaje póstumo.

Accidente y sobrevivientes

El siniestro ocurrió poco después del despegue, a aproximadamente 1.8 kilómetros de la pista del aeropuerto. Tras el impacto, la aeronave se incendió, y habitantes de la zona fueron los primeros en acudir al lugar para auxiliar en la emergencia.

En el avión viajaban 126 personas, de las cuales 57 lograron sobrevivir.

La aeronave, un Hércules C-130 fabricado en 1983, transportaba tropas del ejército con destino a Puerto Asís, en una zona cercana a la frontera con Ecuador y Perú.

Las causas del accidente continúan bajo investigación. No obstante, las autoridades han descartado que se trate de un ataque por parte de grupos armados ilegales.

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