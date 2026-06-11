IEC comienza a oficializar resultados de la elección

Luego de iniciar ayer con el conteo oficial de los votos de las elecciones del pasado domingo en Coahuila, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) empezó a otorgar las primeras constancias de mayoría a los que ganaron en los distritos donde ya se comprobó el triunfo.

Uno de los primero en recibirlo fue Eduardo Medrano Aguirre recibió la constancia de mayoría que lo acredita oficialmente como diputado local electo por el Distrito 15 de Coahuila, con cabecera en Saltillo, luego de concluir el cómputo y validación de los resultados de la elección celebrada el pasado 7 de junio.

Con este documento, la autoridad electoral confirmó el triunfo del candidato postulado por la alianza encabezada por el PRI.

Por otra parte, tras concluir el cómputo distrital correspondiente al Distrito 13, las integrantes de la fórmula de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Luz Elena Morales y Tatiana Villarreal, recibieron este miércoles la constancia de mayoría que las acredita como diputada propietaria electa y diputada suplente electa, respectivamente.

La entrega del documento se realizó en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), una vez finalizado el proceso de revisión y cómputo de los votos emitidos durante la jornada electoral, validando oficialmente el triunfo de la fórmula registrada por dicha alianza.

De acuerdo con los resultados finales, Luz Elena Morales obtuvo más de 51,500 votos, cifra con la que logró la victoria en el Distrito 13.

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) inició ayer los cómputos distritales de la elección de diputados locales, proceso en el que se realizará el recuento voto por voto del 49.36 % de las casillas instaladas en el estado, con el objetivo de dar certeza y validez a los resultados oficiales de la jornada electoral.

El consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, informó que la apertura de paquetes electorales obedece a las causales previstas en la legislación electoral y forma parte de los procedimientos ordinarios de los cómputos distritales, que concluirán con la emisión de los resultados definitivos de la elección.

Explicó que el recuento se desarrollará en los 16 comités distritales electorales de Coahuila y permitirá verificar voto por voto el contenido de las casillas sujetas a revisión, fortaleciendo la confiabilidad y transparencia del proceso electoral.

Rodríguez Fuentes señaló que, una vez concluidos los cómputos, se entregarán las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras de cada distrito, mientras que el próximo 14 de junio el Consejo General realizará la asignación de diputaciones de representación proporcional y revisará la situación de los partidos políticos que no alcancen el porcentaje mínimo de votación requerido por la ley.

El presidente del organismo electoral destacó que los cómputos se desarrollan después de una elección que registró una participación ciudadana superior al 51%, la más alta para una elección de diputaciones locales sin concurrencia con comicios federales o para gobernador desde 1991.

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