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Coahuila

IEC recontará votos de casi la mitad de los paquetes electorales

El presidente del organismo electoral destacó que los cómputos se desarrollan después de una elección que registró una participación ciudadana

  • 10
  • Junio
    2026

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) inició este miércoles los cómputos distritales de la elección de diputados locales, proceso en el que se realizará el recuento voto por voto del 49.36 por ciento de las casillas instaladas en el estado, con el objetivo de dar certeza y validez a los resultados oficiales de la jornada electoral.

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El consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, informó que la apertura de paquetes electorales obedece a las causales previstas en la legislación electoral y forma parte de los procedimientos ordinarios de los cómputos distritales, que concluirán con la emisión de los resultados definitivos de la elección.

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Explicó que el recuento se desarrollará en los 16 comités distritales electorales de Coahuila y permitirá verificar voto por voto el contenido de las casillas sujetas a revisión, fortaleciendo la confiabilidad y transparencia del proceso electoral.

Entregarán constancias de mayoría de candidaturas ganadoras de cada distrito

Rodríguez Fuentes señaló que, una vez concluidos los cómputos, se entregarán las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras de cada distrito, mientras que el próximo 14 de junio el Consejo General realizará la asignación de diputaciones de representación proporcional y revisará la situación de los partidos políticos que no alcancen el porcentaje mínimo de votación requerido por la ley.

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El presidente del organismo electoral destacó que los cómputos se desarrollan después de una elección que registró una participación ciudadana superior al 51 por ciento, la más alta para una elección de diputaciones locales sin concurrencia con comicios federales o para gobernador desde 1991.

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Finalmente, aseguró que el proceso electoral se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y afirmó que el recuento de casi la mitad de los paquetes electorales permitirá brindar plena certeza jurídica sobre los resultados que integrarán la próxima Legislatura del Congreso de Coahuila.


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