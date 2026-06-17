INE e IEC descartan anomalías que alteren elección

Las autoridades electorales de Coahuila afirmaron que ninguna de las incidencias registradas durante la jornada del 7 de junio tuvo la capacidad de modificar o afectar el resultado de la elección de diputados locales, al señalar que el proceso se desarrolló en condiciones de paz, seguridad y amplia participación ciudadana.

Durante la reunión de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Miguel Castillo Morales, y el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, coincidieron en que la jornada transcurrió con normalidad y sin hechos relevantes en materia de seguridad pública.

De acuerdo con lo expuesto por ambos organismos, los incidentes reportados fueron mínimos, aislados y relacionados con aspectos operativos propios del proceso electoral, por lo que no representaron un riesgo para el desarrollo de la votación ni para la validez de los resultados.

Las autoridades electorales destacaron además que más del 50 por ciento del padrón electoral acudió a las urnas, uno de los niveles de participación más altos registrados en una elección local reciente en la entidad.

El tema fue abordado durante la sesión encabezada por el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, en la que participaron representantes de corporaciones de seguridad e instituciones federales y estatales.

Los funcionarios electorales señalaron que las condiciones de seguridad permitieron que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto con libertad y tranquilidad en las distintas regiones del estado.

Asimismo, reconocieron la coordinación existente entre autoridades electorales y corporaciones de seguridad para garantizar el desarrollo de la jornada, desde la instalación de casillas hasta la conclusión de los cómputos distritales.

La valoración de los organismos electorales se da en medio de las impugnaciones promovidas por Morena y el Partido del Trabajo contra los resultados de la elección, recursos que actualmente siguen su curso ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.

Durante la reunión, los integrantes de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad señalaron que la estabilidad registrada durante la jornada electoral fue resultado del trabajo conjunto entre instituciones electorales, autoridades estatales, federales y municipales.

Las autoridades coincidieron en que el proceso se desarrolló en un clima de paz social y sin situaciones que comprometieran la integridad de la elección o la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

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