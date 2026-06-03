Iglesia de Coahuila llama a vivir elección en paz y respeto

La Iglesia Católica hizo un llamado a que la jornada electoral del próximo 7 de junio se desarrolle en un ambiente de paz, respeto y participación ciudadana, alejándose de la confrontación y la descalificación entre actores políticos.

El obispo de Saltillo, Hilario González García, señaló que la elección debe asumirse como una celebración cívica en la que prevalezca el bien común y la participación responsable de los ciudadanos.

El pronunciamiento forma parte del mensaje emitido de manera conjunta por los obispos de las diócesis de Saltillo, Torreón y Piedras Negras, quienes exhortaron a la población a acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto de manera libre y pacífica.

González García destacó que la invitación de la Iglesia no se centra en respaldar a candidatos o partidos políticos, sino en promover valores como la participación ciudadana, la dignidad de las personas, la solidaridad y la construcción de acuerdos que favorezcan a la sociedad.

Asimismo, pidió evitar que el proceso electoral se convierta en un escenario de confrontación, ataques o desacreditaciones entre ciudadanos, al considerar que la democracia debe fortalecerse mediante el diálogo y el respeto.

El líder religioso recordó que los principios de la doctrina social cristiana promueven la búsqueda del bien común, la participación de la ciudadanía y la responsabilidad compartida en la construcción de una mejor sociedad.

Por ello, reiteró el llamado a que los coahuilenses acudan a votar el próximo domingo y participen activamente en la elección de los integrantes del Congreso local.

Finalmente, expresó su confianza en que la jornada electoral se realice en un ambiente de tranquilidad y civilidad, privilegiando la convivencia pacífica entre todos los sectores de la población.

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