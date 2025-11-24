Cerrar X
Tamaulipas

Iglesia cristiana de Reynosa sufre robo; fieles denuncian saqueo

Se sustrajeron diversos objetos, incluido un aparato acondicionado. Feligreses calificaron este hecho como un atentado contra un espacio libre de delincuencia

  • 24
  • Noviembre
    2025

La delincuencia en Reynosa volvió a mostrar que no tiene límites. Esta vez, las víctimas fueron los miembros de una iglesia cristiana ubicada en la colonia Juárez, quienes denunciaron mediante redes sociales el saqueo del que fue objeto su templo durante el fin de semana.

Según la información compartida por los propios integrantes de la congregación, al llegar el domingo para la celebración del culto se dieron cuenta de que varias ventanas estaban rotas. Por esos accesos, presuntamente un grupo de ladrones ingresó para llevarse diversos objetos del lugar.

d33d4d4e-ec58-4cd5-8225-ac7edd1ce209.jpg

Los responsables sustrajeron sillas, un aparato de aire acondicionado, instrumentos y otros artículos de uso exclusivo en actividades religiosas. El saqueo dejó no solo pérdidas materiales, sino un profundo malestar entre los fieles, quienes calificaron el hecho como un atentado contra un espacio que históricamente había permanecido al margen de la delincuencia común.

El caso ha generado indignación entre los habitantes de Reynosa, quienes señalan que la inseguridad ha alcanzado incluso a las iglesias, sitios que antes eran considerados respetados y seguros. La comunidad lamentó que se haya perdido el respeto hacia los espacios de culto y que ahora ni los templos estén libres de robos.

81a20fda-44db-4b83-b3ef-433d2771d6b1.jpg

Tras lo ocurrido, iglesias de la región fronteriza están considerando implementar medidas adicionales de seguridad, debido al temor de que estos hechos se repitan. Los miembros de la congregación afectada pidieron a las autoridades una investigación seria que permita recuperar lo robado y evitar que más templos se conviertan en blanco de la delincuencia.


