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Coahuila

Llama Diócesis de Saltillo a vivir Semana Santa en humildad y paz

El obispo Hilario González García explicó que esta celebración también simboliza la unidad de la Iglesia, ya que reúne a sacerdotes de distintas parroquias

  • 01
  • Abril
    2026

La Diócesis de Saltillo celebró la Misa Crismal como parte de la preparación para la Semana Santa, una de las ceremonias más representativas del calendario litúrgico, en la que se bendicen los aceites utilizados en los sacramentos de la vida cristiana.

El obispo Hilario González García explicó que esta celebración también simboliza la unidad de la Iglesia, ya que reúne a sacerdotes de distintas parroquias, quienes además renuevan sus promesas sacerdotales.

Durante la ceremonia, representantes de comunidades parroquiales acudieron para recibir los óleos que serán utilizados posteriormente en bautizos, confirmaciones y otros sacramentos en sus respectivas iglesias.

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El obispo señaló que esta celebración forma parte del camino hacia el Triduo Pascual, que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, e invitó a los fieles a vivir estos días con sentido espiritual.

En su mensaje, destacó que la Semana Santa debe asumirse como un tiempo para fortalecer valores como la humildad y la paz, recordando que Jesús promovió el perdón, la compasión y la reconciliación.

Finalmente, llamó a los creyentes a participar activamente en las celebraciones religiosas y mantener una actitud de reflexión durante este periodo. 

 


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