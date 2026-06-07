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Coahuila

Obispo de Saltillo llama a votar; exige atender necesidades

González García señaló que la Iglesia Católica ha mantenido oraciones por las autoridades actuales, los funcionarios electorales y quienes resulten electos

  • 07
  • Junio
    2026

La principal exigencia para quienes resulten electos como diputados locales este domingo será responder a las necesidades reales de la población y actuar con rectitud en el ejercicio de sus funciones, señaló el obispo de la Diócesis de SaltilloHilario González García, al pronunciarse sobre la jornada electoral que se desarrolla en Coahuila.

El líder religioso hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas y participar en la elección del nuevo Congreso del Estado, al considerar que el voto es una responsabilidad cívica que contribuye a fortalecer la vida democrática.

“Hay que votar, hay que votar, hay que votar”, insistió el obispo al exhortar a los coahuilenses a ejercer su derecho al sufragio durante la jornada electoral.

Iglesia Católica mantiene oraciones por las autoridades para desempeñar responsabilidades adecuadamente

González García señaló que la Iglesia Católica ha mantenido oraciones por las autoridades actuales, los funcionarios electorales y quienes resulten electos, con la intención de que desempeñen sus responsabilidades buscando el bien común, la paz y la justicia.

Respecto a los próximos legisladores, indicó que tienen la responsabilidad de mantenerse cercanos a la ciudadanía y atender las problemáticas que enfrentan las comunidades a las que representan.

“Que cumplan con su deber, que lo hagan con recta conciencia delante de Dios, sabiendo que gobiernan para todos”, expresó.

Reconoce labor de funcionarios de casilla durante jornada electoral

El obispo también reconoció el trabajo de los funcionarios de casilla que participan durante la jornada electoral y pidió que desempeñen su labor con responsabilidad y conciencia cívica.

Asimismo, señaló que la población espera de sus representantes decisiones que contribuyan a generar paz, bienestar, justicia y mejores condiciones de vida para las familias.

Obispo afirma que todos los procesos deben desarrollarse conforme a derecho

Sobre los reportes de incidentes ocurridos en algunos municipios del estado, González García se limitó a señalar que todos los procesos deben desarrollarse conforme a derecho y con respeto a la dignidad de las personas.

Finalmente, reiteró que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer la democracia y llamó a los coahuilenses a aprovechar la jornada para expresar libremente su voluntad en las urnas


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